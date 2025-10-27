Elevcoach
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.Publiceringsdatum2025-10-27Beskrivning
Tegnérskolan är Säffle kommuns enda högstadieskola.
Skolbyggnaden renoverades år 2010 och genomgick under 2015/2016 både om- och tillbyggnation. Nu inrymmer den totalt ca 440 elever fördelat på 19 klasser i årskurserna 7-9.
Tegnérskolans vision är "Tillgänglighet för allas rätt att utvecklas". Undervisningen ska anpassas utifrån elevernas behov och personalen har höga förväntningar på att eleverna skall nå goda resultat.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevcoach som ska fungera som resurs mestadels utanför klassrummet för att arbeta med trygghet och trivsel bland eleverna. I arbetsuppgifterna ingår tolkuppdrag (arabiska och/eller somaliska), att arrangera aktiviteter för elever på raster/friutrymmen och skapa goda relationer till och mellan eleverna. Vid behov kan arbetsuppgifter som att vikariera på lektioner, hålla cafeterian öppen eller delta i skolans elevhälsofrämjande arbete ingå.
Anställningen är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning under perioden 1/12-25 till 12/6-26. Tjänstgöringsgraden är på 80% främst under den tiden eleverna befinner sig i skolan med viss reservation av förskjuten eller tidigarelagt arbetstid för att kunna delta i möten med elev- och vårdnadshavare. Som elevcoach ingår man i trygghets teamet och samverkar tätt med lärare och elevassistenter. Kvalifikationer
Sökande ska behärska svenska språket och arabiska på så sätt att du med lätthet kan tolka mellan elever och personal, ha kontakt med vårdnadshavare via telefon och kunna delta på möten som tolk och skolpersonal. Det är meriterande om den sökande även behärskar somaliska eller annat språk.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och god samarbetsförmåga.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår http://jobb.saffle.se/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tegnerskolan Kontakt
Calle Skålen 0533-681197 Jobbnummer
