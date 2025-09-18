Elevassistenter till nya Västerängsskolan
2025-09-18
Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Skolan i Nybro kommun har som mål att ge varje barn och elev de bästa förutsättningarna för att lyckas. I Nybro kommun möts barn, elever och vårdnadshavare av välutbildad och engagerade pedagoger, lärare, rektorer och personal som alla strävar mot att skapa en trygg skolmiljö med utbildningens kvalité i fokus. Kulturen har som mål att ge kommuninvånarna en god tillgång till kultur och stärka kulturföreningarna så de kan bedriva en bredd av kulturverksamheter. Lärande- och kulturförvaltningen i Nybro kommun bedriver förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning med SFI och särskild utbildning för vuxna. Inom förvaltningen finns utbildning i glashantverk genom Riksglasskolan i Pukeberg samt uppdragsutbildningar och utbildningar inom yrkeshögskolan. Lärande- och kulturförvaltningen har även ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturhus med biograf, fritidsgårdsverksamhet, samt allmänna kulturfrågor. Lärande- och kulturförvaltningen har drygt 850 anställda och en årsbudget på omkring 580 miljoner kronor. Förvaltningen är organiserad i verksamhetsområden som leds av en verksamhetschef för vardera förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen samt för kulturenheten. Förvaltningen leds av en förvaltningschef som också är skolchef.
Västerängsskolan F-6 med fritidshem är en helt nybyggd skola centrerad i villaområdet Västeräng i Nybro med bra kommunikationsvägar och närhet till kollektivtrafik som gör det pendlingsbart även om du inte är bosatt i Nybro kommun.
För att trivas hos oss håller du dig uppdaterad av verksamheten och du har en önskan om att vara delaktig. Du drivs av teamarbete där eleven alltid är i fokus.
Tjänsten tidsbegränsad med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår bland annat att stötta elev under skoldagen utifrån elevens specifika behov. Du behöver kunna ta egna initiativ och vara flexibel i upplägg av elevens skoldag. Du behöver också ha en god social förmåga och erfarenhet av att bygga goda relationer till elever med olika behov av särskilt stöd och utmaningar. Du behöver snabbt kunna se elevens behov i olika situationer och anpassa ditt stöd till eleven efter det samt fatta nödvändiga beslut i stunden. Du kan samverka och kommunicera med chef, kollegor och vårdnadshavare på ett bra sätt och du har lätt för att ta dig an krävande situationer.Kvalifikationer
Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med olika elever inom NPF och elever med stora kognitiva utmaningar där du använder dig av olika kommunikationsverktyg för att nå fram. Meriterande om du har utbildning i t.e.x. PECS.
