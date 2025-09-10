Elevassistenter läsåret 25/26 Vikariat 100%
Stift Årsta Gård / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Årsta Gård i Stockholm Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Årsta gårds anpassade grund-och gymnasieskola med Waldorfpedagogisk inriktning ligger i utkanten av Årsta i södra Stockholm. I skolan arbetar 17 lärare och 40 assistenter tillsammans med ca 70 elever. Vår vision är att vara en plats att må bra och trivas på - helt enkelt en plats för dig!
Vi ligger naturskönt beläget i en stor park invid Årstaviken. I den stora parken odlar vi, och här bedrivs också mycket av den utomhusundervisning som är skolans signum. Undervisningen är mycket praktisk, eftersom vi tror att praktiskt lärande ökar elevernas möjligheter att vidareutveckla sitt tänkande i den teoretisk undervisning. Skoldagen har en tydlig, strukturerad rytm, liksom hela skolåret. Stor vikt läggs vid kommunikation, så att eleverna får möjlighet att uttrycka sig och komma till tals utifrån sina förutsättningar.
Nu förstärker vi vårt team med fler trygga, varma och fantasifulla elevassistenter, några av våra elevassistenter skall vidareutbilda sig och kommer därför vara tjänstlediga kommande läsår.Dina arbetsuppgifter
I rollen som elevassistent är du med en eller flera elever under deras dag i skolan och på fritids/korttidstillsyn. Du fungerar till stor del som en länk mellan eleverna och deras omvärld. Du är en lugn och trygg person som möter eleverna utifrån deras behov och förutsättningar och verkar för att alla ska känna sig inkluderande. Du tar egna initiativ för att motivera, entusiasmera och stimulera eleverna i deras utveckling och lärande. Du hjälper eleverna att kommunicera, i vissa fall med personlig hygien, vid förflyttningar och i det sociala samspelet.
Du kommer att ingå i ett mindre team i en klass, som leds av klassläraren. Klassläraren har det pedagogiska ansvaret och leder teamet. Du bör ha ett pedagogiskt intresse för särskolan.
I tjänsten ingår arbete både under skoldagen samt under fritids/korttidstillsyn.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad Elevassistent, socialpedagog, barnskötare, undersköterska eller förskollärare.
Meriterande:
Erfarenhet av liknande arbete
Erfarenhet av skolans målgrupp
Erfarenhet av att arbeta med TAKK (teckenassisterad kommunikation)
Erfarenhet av att arbeta med bildstöd
Erfarenhet av att arbeta lågaffektivt
Erfarenhet av HLR
Erfarenhet av waldorfpedagogik och/eller läkepedagogiskt arbete
B-körkort
Eftersom anställningen är vid en skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret. Ett sådant kan beställas här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om anställningen
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning 100%
Tillträde: Omgående , Enligt överenskommelse.Ersättning
Månadslön
Sista ansökningsdag:
2025-09-28
Gallring och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen, och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Kontaktperson: Samordnare Susanna Wallenius, tel 073-358 65 01
Stiftelsen Årsta Gård har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: susanna.wallenius@arstagard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Årsta Gård
, http://www.arstagard.se
Svärdlångsvägen 16 (visa karta
)
120 60 ÅRSTA Arbetsplats
Stiftelsen Årsta Gård Jobbnummer
9502809