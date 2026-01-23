Elevassistent, Tullbroskolan
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som brinner för att göra skillnad för eleverna på Tullbroskolan!
Målet är att alltid möta behoven hos alla elever, främja hög närvaro i skolan, hjälpa eleverna att fungera bättre i sin vardag samt ge eleverna motivation till studier och med det en hög grad av lärandeidentitet. Att vara en trygg vuxen bland eleverna och finnas nära i elevcafé och andra sociala situationer. Uppdraget gäller både stöd i klass, stötta individuella elever och arbeta med elevsociala situationer som t.ex. i elevcaféet och rastaktiviteter. Arbetsuppgifterna kan vara föränderliga och följer elevernas och skolans behov.
För att passa in i rollen tror vi att du har hög social kompetens, är flexibel samt van att ta egna initiativ. Du bör även trivas i en energisk miljö samt vara engagerad och ansvarstagande i ditt arbete. Det centrala i rollen är även ditt stora intresse för att arbeta med barn och ungdomar.
Du kommer också att vara en viktig del i skolans främjande och förebyggande värdegrundsarbete i samverkan med skolans övriga personal.Kvalifikationer
Det är meriterande med eftergymnasial utbildning som tex elevassistent, lärarassistent, fritidsledare eller socialpedagog.Du har kunskap och erfarenhet av att kunna bygga goda relationer med ungdomar och deras vårdnadshavare. Du måste också våga vara en tydlig och trygg vuxen för alla våra elever.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301761 - 2026".
Detta är ett deltidsjobb.
Falkenbergs kommun, Tullbroskolan
Biträdande Rektor
Therese Dahl 0346-886000
9701754