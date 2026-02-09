Elevassistent tilll Domsjöskolan
Domsjöskolan är en F-6 skola med cirka 330 elever och 45 medarbetare i utkanten av Örnsköldsvik med en inbjudande utemiljö med närhet till skog och natur. Hos oss på Domsjöskolan kommer du bli en del av ett sammansvetsat team med behöriga kollegor, som strävar efter att ligga i framkant och där vi skapar förutsättningar för alla elever att lyckas.
På Domsjöskolan arbetar vi i ett trelärarsystem där tre lärare och övriga resurser arbetar mot varje årskurs. Vi värdesätter kreativitet, nytänk och samarbete för att kollegialt utveckla vår undervisning och verksamhet. På Domsjöskolan tror vi på ett modernt ledarskap där vi vill skapa en inkluderande lärmiljö, såväl fysiskt som digitalt.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att under hela skoldagen finnas nära elev med medicinskt behov.
Du arbetar nära lärare och har daglig kontakt med vårdnadshavare. Om eleven är frånvarande från skolan, är du en resurs för andra elever.Kvalifikationer
Gärna utbildning och erfarenhet av att jobba i skolan. Du är ansvarstagande, uppmärksam och noggrann i arbetet.
Meriterande om du har erfarenhet av att möta barn/elever med medicinska behov.
Vid en eventuell anställning ska belastningsregister från polisen visas upp för arbetsgivaren.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökanhttp://inspiration.ornskoldsvik.se/
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/78". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Grundskolan, Domsjö F-6 Kontakt
Maria Axelsson 070-1903418 Jobbnummer
9729985