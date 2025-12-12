Elevassistent till Tygelsjö Rektorsområde
Malmö kommun / Barnskötarjobb / Malmö Visa alla barnskötarjobb i Malmö
2025-12-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252880 Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Tygelsjö rektorsområde och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent!
Du arbetar med en eller flera elever/grupper av elever i skola, förskoleklass eller fritidshemmet. Du är delaktig i planering samt genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med elever tillsammans med ansvarig pedagog i enlighet med sitt uppdrag. Du medverkar till hög kvalitet på det pedagogiska innehållet utifrån läroplanens mål och intentioner. Du bidrar till att främja elevernas utveckling. I uppdraget kan ingå omvårdnad av enskilda elever och/eller arbete med elever med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Du arbetar utifrån den dokumentation som tillhandahålls om elever, exempelvis pedagogisk dokumentation eller medicinska handlingsplaner. Arbetet som elevassistent innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär. Samverkan sker med andra yrkesgrupper och funktioner på skolan. Vid behov kan även kontakt med vårdnadshavare ingå i uppdraget. Elevassistenten kan beroende på uppdrag tjänstgöra på fritidshem, i skolans samtliga stadier eller i förskoleklass. Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning, varav en inriktning mot barn- och fritidsprogrammet eller motsvarande ses som meriterande. Vi kräver att du har minst två års arbetslivserfarenhet, inkluderat arbete med barn och unga. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i grundskola med elever som har behov av särskilt stöd.
Du ska ha god insikt och kunskap kring skolans styrdokument och förmåga att tillämpa dessa i det dagliga arbetet. Detta inkluderar en särskild kännedom kring förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd utifrån verksamhetens behov.
Vidare ser vi att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa. Kunskap om elever med Intellektuell funktionsnedsättning (IF) är meriterande.
Som person är du flexibel och bra på att skapa relationer. Du har en god förmåga att tillämpa lågaffektivt bemötande i ditt arbete med eleverna. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
Om arbetsplatsen
Tygelsjö rektorsområde ligger i det natursköna Tygelsjö ca 10 minuters väg med buss från Hyllie station. Rektorsområdet består av fyra enheter: Tygelsjöskolan 1 med åk F-1, Tygelsjöskolan 2 med åk 2-3, Pilbäckskolan med åk 4-9 samt Tygelsjöskolans anpassade grundskola. På rektorsområdet går ca 825 elever. Du anställs på rektorsområdet och kan komma att arbeta inom någon av våra enheter. Tygelsjö är ett villaområde som består av ett äldre centrum med omgivande nybyggda områden. Vi har hög behörighet bland våra lärare och hög måluppfyllelse och gymnasiebehörighet hos våra elever. Vår skola präglas av stor trygghet och trivsel samt god gemenskap mellan lärare och elever. På Tygelsjös rektorsområde får du en trivsam arbetsmiljö, studiemotiverade elever och engagerade arbetskollegor. Varje elevs bästa skola möjliggörs hos oss med värme, delaktighet och stolthet. Välkommen med din ansökan.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat t.om. 2026-06-12
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Anette Sundberg annette.sundberg@malmo.se 0721919153 Jobbnummer
9641166