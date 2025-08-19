Elevassistent till Persöskolan F-6
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Persöskolan är en en-parallellig F-6-skola med ca 140 elever, belägen ca 20 km norr om Luleå. Här blir alla barn sedda och hos oss ska eleverna känna sig trygga både med personal och elever. Vår profil är natur, kultur och hälsa - dessa vävs in i skolans ämnen och arbetsområden, såväl som i fritidshemmet. Persöskolans närmiljö är lugn, trygg och inbjuder till många möjligheter av rörelse och naturupplevelser.
Vi erbjuder dig en meningsfull och givande arbetsmiljö där du får komma till jobbet och göra skillnad för vår framtid. Hos oss arbetar du tillsammans med kompetenta och stöttande kollegor med en tydlig vi-känsla i arbetsgruppen. Att arbeta som elevassistent är ett utvecklande uppdrag där du har möjlighet att göra skillnad varje dag.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som elevassistent har du i uppdrag att stötta eleven under lektionstid, raster och fritidstid. Ett tydligt fokus på lärandet men också ett stöd i det sociala samspelet utanför lektionstid. Vi har ett relationsbaserat förhållningssätt och vi vill att våra elever ska lyckas! Som elevassistent hos oss kommer du att spela en viktig roll för de elever du jobbar med. Du får också möjlighet att tillsammans med dina kollegor i klassen och på fritidstid arbeta för att utveckla skolan.
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid till och med 19 juni 2026, med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen och som kan arbeta obehindrat på svenska. Det är meriterande om du har relevant utbildning, exempelvis som elevassistent, socialpedagog eller liknande men även gymnasial utbildning kan beaktas.
För att lyckas i rollen krävs det att du:
• besitter god kommunikativ förmåga och kan skapa goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare
• är en trygg person som vågar säga ifrån och du kan samtidigt behålla ett gott humör även under tuffa omständigheter
• organiserar arbetet för att skapa trygghet för elever i och utanför klassrummet och har lätt för att samarbeta
Om du erhåller tjänsten kommer du behöva visa upp ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Urval, intervjuer och tillsättning av tjänsten kan komma att ske under ansökningsperioden om vi finner en lämplig sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
