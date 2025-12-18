Elevassistent till Individuella programmet på Bergslenagymnasiet
Borås kommun / Barnskötarjobb / Borås Visa alla barnskötarjobb i Borås
2025-12-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats.
Jobba i gymnasieskolan - boras.se
Bergslenagymnasiet Anpassad Gymnasieskola erbjuder nationella- och individuella program. Den anpassade gymnasieskolan är en 4-årig gymnasieutbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
Skolan består av olika enheter som är utlokaliserade i Borås Stad. Vi är en mindre organisation och vi arbetar nära de vi är till för.
På det individuella programmet läser eleverna sex ämnesområden och på det nationella programmet erbjuder vi sex yrkesprogram.
Vi arbetar för att eleverna ska bli anställningsbara inom den yrkesinriktning eleven valt eller nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.
Klimatet präglas av en trygg lärandemiljö och en professionell syn på målgruppen.
Före och efter skoltid erbjuder Bergslenagymnasiets enheter korttidstillsyn för elever.
Elevassistent till Individuella programmet på BergslenagymnasietPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Teamarbetet är en viktig del i vårt arbete.
Som elevassistent arbetar du i tillsammans med speciallärare och andra elevassistenter. För att möta elevernas behov är det viktigt att du använder dig av en tydliggörande pedagogik och möter eleverna utifrån där de befinner sig.
Dina arbetsuppgifter går ut på att stödja eleverna i undervisningen under skoltid och på Korttidstillsyn (KTS) före och efter skoldagen.
Du behöver vara en aktiv person som klarar av dagliga promenader, cykling och all form av rörelse och aktiviteter tillsammans med eleverna. Arbetet kan också innebära tunga lyft.
Tillsammans arbetar vi för att varje elev ska uppnå så goda kunskapsresultat som möjligt utifrån elevens förutsättningar och behov.
Tjänsten kan innefatta arbete på en eller flera enheter.
Övrig information
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära.
Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och/eller har erfarenhet från skolans värld. För att lyckas i ditt arbete som elevassistent inom den anpassade gymnasieskolan krävs det att du har ett stort engagemang för de elever du möter. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer.
Du som söker:
• Är flexibel i ditt sätt att tänka och agera.
• Har en god social kompetens, tar egna initiativ, kan arbeta självständigt och ihop med andra. Du är positivt inställd till utmaningar och arbetar på ett kreativt sätt.
• Har förståelse och kunskap om digitaliseringens betydelse för målgruppen.
• Har förmåga att samarbeta med såväl lärare, elevassistenter som övriga funktioner på skolan.
• Körkort är ett krav då vi också lägger skoltid ute i samhället.
Har du studerat på Barn- och fritidsprogrammet är det en fördel.
Vi lägger stor vikt till personlig lämplighet.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2025:103". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rektor nationella programmet
Elisabeth Edström 0734328931 Jobbnummer
9653055