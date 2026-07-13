Elevassistent till Ekeskolan
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2026-07-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan i Örebro
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Ekeskolan ligger i Örebro och undervisar elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar från förskoleklass till och med årskurs 10. Undervisningen ska bidra till goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat. Vår personal arbetar mycket med form och känsla för alla sinnen. Vi erbjuder boende för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Ekeskolan är en del av specialpedagogiska skolmyndigheten och erbjuder elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar en utbildning anpassad utifrån varje elevs förutsättningar.
Ekeskolan är en nationell specialskola vilket innebär att vi har elever från hela Sverige. Ekeskolan ska bidra till goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu elevassistent till Ekeskolan i Örebro.
Dina arbetsuppgifter är i första hand att finnas för att ge eleverna trygghet och stöd under skoldagen. Vi erbjuder dig ett spännande arbete där vi sätter eleverna i fokus. Vi arbetar mycket med olika typer av kommunikation och lägger stor vikt vid att arbeta språkutvecklande i alla verksamheter i skolan. Som elevassistent i vår verksamhet arbetar du för hela elevgruppens bästa. Elevassistentens ansvarsområde är att stödja elevernas utveckling i nära samverkan och dialog med pedagogerna. Du bidrar till att skapa en trygg lärandemiljö som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete.
Som elevassistent ska du vara ett stöd för att alla elever ska få samma förutsättningar att utvecklas och följa med i undervisningen.
I nära samarbete med skolledning, pedagoger och andra elevassister i elevgruppen deltar du i planering av arbetet
Du har en aktiv roll i skolarbetet och elevernas omvårdnad under skoldagen. Du förväntas även att delta i aktiviteter som exempelvis bad, elevresor mm.
I dina arbetsuppgifter kan det också ingå att arbeta på skolans fritidshem eller elevboende morgontid.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande jobb där du i samverkan har stora möjligheter att påverka din egen arbetssituation och har goda utvecklingsmöjligheter. Tillsammans med dina kollegor har du ett ansvar för att främja ett positivt samarbetsklimat i hela verksamheten.
Anställningen är en särskild visstidsanställning på 10%.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• gymnasiekompetens Ex. Barn- och fritidsprogram, vård- och omsorgsprogrammet med inriktning funktionsnedsättning, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig
• grundläggande kunskaper om barns utveckling och olika funktionsnedsättningar
• grundläggande datorkunskap
Din förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska utgör en viktig del av elevernas undervisning.
Det är meriterande om du har:
• kunskaper om lågaffektivt bemötande
• kunskaper om synnedsättning och ledsagning
• kunskaper i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• kunskap om ICDP (International child development programme), vägledande samspel
• kunskap om alternativa kommunikationssätt som bildstöd, taktilt stöd och TAKK
• Kunskap om medicinsk omvårdnad
• Kunskap om rörelsehinderDina personliga egenskaper
Som elevassistent på Ekeskolan förväntas du vara delaktig i verksamhetens planering, genomförande och utveckling. Socialt samspel och kommunikation är viktigt i vårt arbete. Detta kräver att du är flexibel och har god samarbetsförmåga med dina kollegor, ledning, vårdnadshavare och skolpersonal. Vi värdesätter egenskaper som trygg, stabil, pålitlig och lyhörd samt har förmågan att se de små framstegen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-17 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-11 .
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/595". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ekeskolan Kontakt
Rektor
Gunnar Stengarn gunnar.stengarn@spsm.se 010-473 51 55 Jobbnummer
10000711