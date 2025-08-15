Elevassistent till Bjärnum skola
Hässleholms kommun / Barnskötarjobb / Hässleholm Visa alla barnskötarjobb i Hässleholm
2025-08-15
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Vad erbjuder vi?
Som elevassistent på Bjärnums skola måste du kunna se till elevernas bästa i olika situationer.
Du kommer erbjudas arbeta 100% med flest timmar i skolan och ett par timmar på fritids. Du arbetar för att stödja elevernas utveckling och ge dem möjligheter att utveckla goda sociala färdigheter och kunskaper.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag.
Vi söker två nya medarbetare. En tjänst är i en årskurs 4 och den andra tjänsten är på högstadiet åk 7-9.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete i F-9. För att kunna göra ett bra arbete behöver du ha kunskap i grundskolans ämne. Vi söker dig som har en hög relationskompetens både till elever och personal.
Du har ett mycket lågaffektivt sätt när du arbetar och du behärskar hjälpa eleverna kunskapsmässigt från F-klassen till åk 9. Som person är du flexibel då det ibland sker förändringar med elever som flyttar in eller ut ur skolan vilket gör att elevassistenter kan få flytta position för verksamhetens bästa, alla elever ska få det stöd de är berättigade till.
Det är mediterande om du har någon pedagogisk bakgrund.
Du kommer att arbeta med elever som har tex sociala svårigheter, introverta, utåtagerande elever och elever med NPF.
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2025-08-15Övrig information
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe. Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Bjärnums skola är en F-9 skola, som tillsammans med Mala skola utgör ett rektorsområde. Bjärnums skola har ca 360 elever i F-9. Ledningen utgörs av rektor och två biträdande rektorer.
Skolan är belägen ca 15 minuters bilresa norr om Hässleholm. Det finns också goda tåg- och bussförbindelser till Bjärnum, där skolan ligger på gångavstånd från stationen.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/497". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Bjärnums skola Kontakt
Lena Olofsson 0451-267803 Jobbnummer
9461003