Elevassistent till Åsedaskolan 7-9
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2026-07-13
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Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Åsedaskolan ligger naturskönt med den mindre skolans fördelar. Vi har några minuter till naturen, fint elljusspår, ishall, och stora grönytor. Skolan har hög lärarbehörighet och många av lärarna har arbetat på skolan under lång tid. Till hösten har vi nyrenoverade lokaler för slöjd och bild och en renovering av musiksalarna sker i sommar.
Högstadiet har cirka 170 elever fördelade på tre paralleller i varje årskurs. Arbetet bedrivs i arbetslag med fokus på elevernas bästa. Vi samarbetar också med Åsedaskolan F-6 som finns belägen i anslutning till högstadiet. Skolsköterska och kurator finns på skolan som tillsammans med speciallärare, rektor och specialpedagoger deltar i skolans elevhälsoteam som träffas en gång i veckan. Skolan har ett trygghetsteam som träffas regelbundet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Åsedaskolan 7-9 söker en elevassistent som kommer att vara resursperson i olika klasser med fokus på elever utifrån individuella behov. Du stöttar eleverna under lektionstid men även under rasterna och i matsalen. I arbetet utgår du frånvarje elevs förutsättningar och behov vilka kan variera från en dag till en annan. Du samarbetar med pedagoger, elever och vårdnadshavare och deltar på planerade möten. Arbetet kan också innebära att du får utföra andra arbetsuppgifter som verksamheten kräver, exempelvis att lösa konflikter eller vikariera för frånvarande lärare samt läxhjälp.Kvalifikationer
Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter, är flexibel och kan se de olika elevernas behov. Du är ett föredöme för alla elever på skolan, tar egna initiativ och tycker om att samarbeta. Du är professionell i din yrkesroll, tar ditt vuxenansvar och är engagerad. En förutsättning för att göra ett gott arbete är att tycka om att arbeta med barn/ungdomar och vi ser gärna också att du har erfarenhet av arbete med barn/ungdomar. Du har lätt för att skapa goda relationer och är inte rädd för att komma med egna initiativ. Du bidrar till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-11 Eller enligt överenskommelse, upphör: 2027-06-17 .
Arbetstid: Dagtid.
Intervjuer kan komma att genomföras innan ansökningstidens slut så tveka inte att ansöka.
Tjänsten tillsätts utifrån att erforderliga beslut fattas.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331728". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppvidinge Kommun
(org.nr 212000-0605)
Box 59 (visa karta
)
364 33 ÅSEDA Arbetsplats
Uppvidinge kommun, Grundskoleverksamhet Kontakt
Facklig företrädare nås via kommunens växel 047447000 Jobbnummer
10000652