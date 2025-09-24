Elevassistent och vaktmästare till Hamreskolan
2025-09-24
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Denna tjänst ger en unik möjlighet att kombinera pedagogiskt stöd med praktiskt arbete i skolmiljön. Som både elevassistent och vaktmästare blir du en central resurs som bidrar till både elevernas utveckling och skolans dagliga funktion. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
I denna tjänst kombineras pedagogiskt stöd med praktiskt arbete i skolmiljön, där du arbetar 50% som elevassistent och 50% som vaktmästare.
Som elevassistent är du en viktig del av teamet och stöttar eleverna under skoldagen genom att anpassa verksamheten efter individuella behov. Du samarbetar nära med klasslärare och kollegor, bidrar i undervisningen och har dialog med vårdnadshavare för att främja elevernas utveckling. En del av arbetet sker på fritidshemmet där du tillsammans med kollegor skapar en trygg, stimulerande och meningsfull verksamhet.
Som vaktmästare ansvarar du för att skolans vardag fungerar smidigt. Du arbetar med fastighetsskötsel, reparationer, underhåll, inventariehantering och kontakt med leverantörer. Du bidrar också till en trivsam och säker miljö genom att hantera larm, nycklar och andra praktiska frågor.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning och har tidigare arbetat med yngre barn. Har du gått barn- och fritidsprogrammet eller annan relevant utbildning är det positivt. Du kan hantera dator, läsplattor och andra tekniska hjälpmedel i det dagliga arbetet och har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du har också erfarenhet av vaktmästaruppgifter. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete med barn med intellektuell funktionsnedsättning.
Som person är du trygg och stabil och behåller lugnet och fokus även i pressade situationer. Du tar ansvar och driver dina uppgifter självständigt och strukturerat. Vi ser också att du är flexibel, har lätt för att anpassa dig till förändringar och ser möjligheter i nya omständigheter. God samarbetsförmåga är en självklarhet, liksom förmågan att lyssna, kommunicera och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi erbjuder
På Hamreskolan möter du en arbetsplats med stort engagemang och gemenskap. Vi är cirka 60 medarbetare som tillsammans tar ansvar för att våra 470 elever, från förskoleklass till årskurs 6, får en trygg och meningsfull skolgång. Hos oss står elevens bästa alltid i centrum - genom hög kompetens, nära samarbete kollegor emellan och kommunikation med elevernas vårdnadshavare. Här får du möjlighet att vara en del av ett professionellt team som varje dag gör skillnad för barns lärande och utveckling.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökaningstiden, så skicka in din ansökan direkt!
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.

Urval och intervjuer sker löpande under ansökaningstiden, så skicka in din ansökan direkt!

I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal. Så ansöker du
