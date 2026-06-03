Elevassistent, Norrsätraskolan 7-9
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2026-06-03
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I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
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I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Norrsätraskolan 7–9 ligger i den västra stadsdelen Norrsätra, nära skog och strövområden. Här går cirka 330 elever och på skolan arbetar ungefär 45 engagerade medarbetare. På skolområdet finns även en 4–6-skola och en anpassad grundskola. Hos oss gör vi varandra bättre och arbetar tillsammans för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för alla elever.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som elevassistent arbetar du nära en enskild elev under hela skoldagen. Uppdraget innebär att ge kontinuerligt stöd i undervisning och skolvardag, med fokus på trygghet, struktur och delaktighet. Arbetet omfattar både pedagogiskt stöd och omsorgs- och omvårdnadsinsatser. Samarbete sker nära lärare, elevhälsa och vårdnadshavare.
Du bidrar genom att:
• Vara ett nära och tryggt stöd för eleven i undervisning och skolsituationer
• Arbeta med tydliggörande pedagogik och anpassningar utifrån elevens behov och dagsform
• Utföra omsorgs- och omvårdnadsinsatser, inklusive stöd vid måltider och medicinska moment enligt instruktion
• Hantera förflyttningar, positionering och andra fysiskt krävande moment på ett säkert sätt
• Använda bildstöd och digitala hjälpmedel för kommunikation och struktur
Vi gör varandra bättre genom att:
• Dela kunskap och erfarenheter i arbetslaget
• Skapa en trygg, respektfull och tillgänglig skolmiljö
• Vara lyhörda och lösningsfokuserade i mötet med elevens behov
• Ta gemensamt ansvar för elevens hela skoldagKvalifikationer
För att lyckas i uppdraget krävs ett lugnt, tryggt och professionellt förhållningssätt. Rollen passar en person som är lyhörd, ansvarstagande och har förmåga att skapa förtroende i nära relationer. Arbetet kräver god fysisk förmåga och trygghet i att arbeta med omsorgsnära uppgifter. Samarbete med kollegor och vårdnadshavare är en naturlig del av uppdraget och förutsätter god kommunikativ förmåga och respekt för sekretess och integritet.
För uppdraget krävs:
• Gymnasieexamen
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som elevassistent eller personlig assistent. Även erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd samt vana vid digitala verktyg ses som meriterande.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/270". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens Kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola Kontakt
Biträdande rektor
Anna Jacobsson anna.jacobsson@edu.sandviken.se 026-24 02 42 Jobbnummer
9945754