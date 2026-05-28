Elevassistent
Din roll
Vi söker en engagerad elevassistent som vill arbeta både i skolan och på fritidshemmet. Du kommer att stötta en eller flera elever i deras skoldag både i klassrummet och enskilt med fokus på utveckling, självständighet och trivsel.
Arbetet är varierande och kräver både flexibilitet, ansvarstagande och ett genuint intresse för människor.
Som elevassistent kommer du att:
Stötta elev/elever i deras skoldag
Ge stöd och stimulans utifrån individuella behov
Samarbeta med pedagoger och vårdnadshavare
Planera, genomföra och utvärdera aktiviteter
Arbeta både i klassrum och på fritidshem
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd
Är trygg, stabil och relationsskapande
Kan arbeta självständigt och strukturerat
Är lyhörd, tydlig och handlingskraftig
Har ett inkluderande och positivt förhållningssätt
Har god samarbetsförmåga, är flexibel och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
Meriterande
Erfarenhet av neuropsykiatriska diagnoser
Erfarenhet från skola eller fritidsverksamhet
Barnskötarutbildning
Din framtida arbetsplats
Arentorp skola är en F-6-skola med cirka 130 elever, belägen i ett vackert landsbygdsområde i Vara kommun. Här möts barn från både villasamhälle och jordbruksbygd i en trygg och naturnära miljö.
Varför arbeta hos oss?
Hos oss får du:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Engagerade kollegor och ett gott arbetsklimat
En naturnära och inspirerande arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas i din roll
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
)
534 81 ARENTORP Arbetsplats
Sektor bildning, Arentorps skola F-6 Kontakt
Pia Evertsson pia.evertsson@vara.se 0512-31038 Jobbnummer
9932408