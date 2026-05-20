Elevassistent
2026-05-20
Sudrets skolområde täcker Södra Gotland och består av fyra f-6 skolor och en f-9 skola. Tjänsten gäller Stånga skola. Övriga skolor är Garda, Havdhem, Öja och Högby skola. Stånga skola är en f-6 skola med 13 anställda och 85 elever. Vi har ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat.Publiceringsdatum2026-05-20Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och ansvarsfull elevassistent till elev med typ 1-diabetes. I denna roll blir du en viktig del av skolans arbete med att skapa en trygg, inkluderande och utvecklande lärandemiljö där eleven ges goda förutsättningar att delta fullt ut i undervisningen.
Som elevassistent arbetar du nära eleven under hela dagen, både under skoltid och fritidstid. Du bidrar till struktur, trygghet och kontinuitet. Ditt uppdrag omfattar både pedagogiskt stöd i undervisningen, vid övergångar mellan aktiviteter och i sociala sammanhang, samt stöd kopplat till elevens egenvård vid diabetes.
Du samarbetar löpande med undervisande lärare, fritids, elevhälsa och övrig skolpersonal och är en aktiv del av arbetslaget. Tillsammans arbetar ni för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevens lärande, välmående och utveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn och unga. Det är meriterande om du har haft ett pedagogiskt arbete eller har erfarenhet av egenvårdsinsatser, exempelvis kopplat till diabetes.
Du är en stabil och relationsskapande person som har lätt för att samarbeta och bygga förtroende med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar strukturerat, är uppmärksam på elevernas behov och har förmåga att bidra till en trygg och förutsägbar skolmiljö.
Vidare är du flexibel och kan anpassa dig till olika situationer under skoldagen, samtidigt som du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och bidrar aktivt i arbetslaget.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt.
9917679