Elevassistent
2025-12-29
Vi på Östra skolan i Färjestaden söker nu dig som tycker om ett jobb som gör skillnad och som drivs av att få ta stort eget ansvar i sin roll som elevassistent.
I ditt uppdrag ingår att stötta en 11-årig kille under hela skoldagen såväl i klassrum som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter. Du är högst delaktig i planeringen runt elevens skoldag, anpassar uppgifter, samarbetar med undervisande lärare, mentor och arbetslag, EHT och övriga instanser såsom habilitering och logoped.
Du kommer att träffa och lära känna en kille som har glimten i ögat. Med din humor, kreativitet, flexibilitet samt goda empatiska förmåga hjälper och stödjer du vår elev som är i behov av särskilt stöd till lärande och utveckling och självständighet. Du är en serviceinriktad person som är positiv, glad, lösningsfokuserad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
I uppdraget ingår även att:
• hjälpa eleven i hygiensituationer
• ha kontakt med vårdnadshavare
• hjälpa eleven i rullstol med förflyttningar och det kan ingå lyft samt vara ledsagare under färden på morgonen i skoltaxin
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och undersköterskeutbildning men vi söker framför allt rätt person.
Har du erfarenhet av skolans värld är det meriterande samt om du har erfarenhet av arbete med barn i behov av extra stöd eller har omvårdnadsutbildning som motsvarar undersköterskekompetens. Arbetet kräver goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. Kan du teckenspråk eller tecken som stöd är det också meriterande.
Vi ser fram emot din ansökan, varmt välkommen att skicka in CV och ansökningsbrev till work@ostraskolan.nu
senast den 14 januari. Intervjuer sker löpande och tjänsten om möjligt redan den 19 januari.
Tjänsten är en elevresursanställning, deltid, måndag till torsdag. Eventuellt kan tjänsten utökas i kombination med timmar på vårt fritids.
Östra skolan är en F-9 skola med ca 250 elever. Våra fokusområden är Läsning och EQ och vårt ledord är tillsammans. Vi som arbetar på Östra är engagerade, vi finns där för våra elever, hjälper dem att bli den bästa versionen av dem själva, undervisar dem, coachar dem, stöttar dem och vi värnar om omtanke, trygghet och kunskap. Östra skolan öppnade 2019 och tillhör koncernen CIS Kalmar AB tillsammans med Södra skolan, Västra skolan, CIS Internationella och förskolorna Västanvind och Sunnanvind.
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
