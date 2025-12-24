Elevassistent
2025-12-24
Peabskolan AB är ett helägt dotterföretag till Peab och finns i Malmö, Solna och Göteborg. Vi utbildar idag ca 300 ungdomar och erbjuder sedan 2006 Bygg- och anläggningsprogrammet för behöriga och Introduktionsprogram för icke behöriga elever. Peabskolans verksamhet bygger på en pedagogisk modell där verklighetsbaserat lärande, ett aktivt värdegrundsarbete, kurs- och ämnesintegrering samt en djupgående modell för individualisering är de fyra grundprinciperna. Utvärderingar baserade på både kvalitativa och kvantitativa resultat visar att modellen hittills varit mycket framgångsrik.
Peabskolan i Göteborg är en fristående skola som idag har ca 100 elever fördelat på 6 klasser. Därmed har vi ett mycket nära samarbete med varje elev.
Vi söker dig som är elevassistent/pedagog och vi kan erbjuda dig en visstidsanställning på deltid under perioden januari 2026 till och med 18 december 2026. Som elevassistent behöver du vara bra på att samarbeta samt vara van vid att arbeta självständigt. Vi värdesätter att du är social och har lätt för att skapa goda relationer till elever, föräldrar och kollegor. Du ska vara strukturerad, tydlig och konsekvent och ha förmåga att ta egna initiativ. Vi ser det som meriterande om du har pedagogisk erfarenhet samt om du har arbetat med elever med funktionsvariationer, psykosociala svårigheter eller andra koncentrationsproblem. Du ska vara ansvarsfull, lyhörd och trygg i dig själv. Ytterligare meriterande är erfarenhet från arbete i fritids, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet.
Du kommer att samverka med skolans lärare och elevhälsoteam och bland annat hjälpa eleven med planering, struktur och stödja med skoluppgifter på lektioner
Vi söker dig som har ett stort engagemang för ungdomar och som dessutom kan vara en god ambassadör för den pedagogik som vår verksamhet bygger på. Särskilt läggs vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, 26 januari. Det kan eventuellt finnas möjlighet till fler timmar än de 50% som den utlysta tjänsten innefattar.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Elisabeth Gustavsson Haugseth, Rektor Peabskolan Göteborg 072-5333850
Facklig företrädare: Lärarna, Jari Kosonen, 072-5337776
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
