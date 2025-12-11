Elevassistent
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
Du kommer att arbeta dels med elever som läser ämne i anpassad grundskola, dels med elever som läser ämnesområde inom anpassad grundskola. Kopplat till ämnesområde sker arbetet i en liten undervisningsgrupp med elever som har omvårdnadsbehov. Undervisningen är upplevelsebaserad och vilar på ett salutogent förhållningssätt, där vi utgår från elevernas styrkor och det som gynnar deras lärande.
Vi söker dig som är modig, ser möjligheter och som har förmåga att upptäcka vad varje elev kan göra, inte bara vad som begränsar. Du ser samhället som en resurs och vill vara med och skapa lärsituationer där eleverna får uppleva och vara delaktiga i verkliga miljöer.
Du har ett genuint intresse för att arbeta med barn med intellektuell funktionsnedsättning. Arbetet innebär att möta elever med hjälpbehov, vilket kräver flexibilitet, lyhördhet och ett respektfullt och professionellt bemötande.
Du har förmåga att anpassa dig efter elevernas dagsform och arbetar med struktur, ansvarstagande och ett lösningsfokuserat synsätt. Du använder ett lågaffektivt bemötande med elevernas bästa i fokus och har ett pedagogiskt förhållningssätt i allt du gör. Du är positiv, tydlig och samarbetsinriktad och bidrar till en trygg och utvecklande lärmiljö.
Dina arbetsuppgifter består i att, under ledning av lärare och/eller självständigt, stödja eleverna i undervisningen samt under raster, andra delar av skoldagen samt vid ADL.Kvalifikationer
Utbildning inom Vård och omsorg med fördjupning inom funktionsnedsättningar alt. annan adekvat utbildning som rektor bedömer likvärdig.
Kunskap om hur man arbetar säkert och ergonomiskt för att undvika skador.
Förmåga och vilja att utföra fysiskt arbete i form av lyft och förflyttningar. Arbetet innebär lyft och andra fysiskt krävande moment, så god fysisk hälsa är viktig.
Förmåga att kommunicera med hjälp av tecken som stöd (TAKK) och/eller andra alternativa kommunikationssätt.
Insikt i hur intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar påverkar individens vardag och lärande.
Tidigare arbete inom personlig assistans, vård eller stöd till personer med fysisk funktionsnedsättning samt vana att arbeta med olika fysiska hjälpmedel såsom korsett och ståhjälpmedel är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
