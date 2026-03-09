Elektronikmontörer till BAE Systems Bofors AB
2026-03-09
Vi söker nu ett flertal elektronikmontörer till vår kund BAE Systems i Karlskoga.
Till BAE:s eldelsmontage söker vi nu kvalificerade montörer.

Dina arbetsuppgifter
Utföra elektronikmontage i så väl prototyp och serieproduktion samt retro.
Lödning, ofta i mikroskop.
Provning
Intrimning
Skumgjutning
Mekaniskt montage.
Arbetsuppgifterna sker enligt uppsatta processer och enligt bifogade underlag.
Seriemontage inklusive kontroll utförs med hjälp av montageinstruktioner och signeras i montageprotokoll.

Kvalifikationer
Det är meriterande om du har utbildning/erfarenhet av elektronikmontage, även kunskap i mjuklödning och har/haft lödlicens.
Vi kan eventuellt erbjuda relevant utbildning om man inte har erfarenhet eller utbildning då personliga egenskaper är prioriterat.
Som person har du utpräglad problemlösnings- och analysförmåga såväl som god kommunikationsförmåga, vi ställer höga krav på både samarbetsförmåga och självständigt arbete.
Du ska vara noggrann i ditt arbete och vilja ha ordning och reda runt omkring dig.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är en förutsättning.
Tjänsten är på heltid, dagtid och tillsvidare med sex månaders provanställning.

Övrig information
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.
Sök tjänsten omgående då urval sker löpande.
Rekryterare: jonas.lindskog@uniflex.se
