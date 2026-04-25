Elektronikmontörer
2026-04-25
Publiceringsdatum2026-04-25Om tjänsten
Erfaren elmontör? Ta nästa steg i din karriär!
Har du erfarenhet av elmontering och trivs i en praktisk roll där kvalitet står i fokus? Letar du efter en arbetsplats med flexibla arbetstider och lång erfarenhet? Nu söker vi flera elmontörer till Kitron Eltech i Kungsängen. Ett välmående och högteknologiskt företag där du får arbeta med avancerade elsystem i en modern produktionsmiljö. Här erbjuds du en långsiktig möjlighet i en stabil verksamhet med goda utvecklingsmöjligheter.
Kitron Eltech tror på balans mellan privat- och arbetsliv och tillämpar därför flextid samt kortare arbetsdagar på fredagar.
Vad innebär rollen
Som elmontör arbetar du med montering och installation av elsystem i en kvalitetsdriven produktionsmiljö. Du blir en viktig del av teamet där noggrannhet, struktur och samarbete är centralt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Montering och konfigurering av elskåp utifrån ritningar och elscheman
• Kabeldragning, installation och anslutning av elkomponenter
• Funktionskontroller och felsökning inför leverans
• Samarbete med kollegor för att säkerställa kvalitet och leverans Kvalifikationer
Vi söker er som:
• Har erfarenhet som elmontör eller elskåpsmontör och är trygg i att arbeta utifrån ritningar och elscheman.
• Du är noggrann, lösningsorienterad och kvalitetsmedveten i ditt arbete.
• Du arbetar självständigt men trivs också i team och bidrar till en god arbetsmiljö.
• Du behärskar svenska i tal och skrift.
Anställningen
• Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och företagshälsovård
• Friskvårdsbidrag (3 000 kr/år)
• Marknadsmässig lön
• Karriärstöd och utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet till övertag hos kund
'Vi finns med på din resa från första kontakt och värdesätter välmående och goda relationer. Om företaget
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen får du en trygg anställning och möjlighet att arbeta hos noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder uppdrag som stärker ditt CV, breddar din erfarenhet och ger dig möjlighet att utvecklas inom olika branscher. Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en långsiktig partner i din karriär. Ansök redan idag - urval sker löpande!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Klarabergsgatan 60 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Kontakt
Jorgos Zouvani jorgos.zouvani@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
9875905