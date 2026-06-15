Elektronikmontör sökes

Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Norrköping
2026-06-15


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uniflex AB i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige

Om tjänsten Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, teknik och problemlösning står i fokus? Vi söker nu en engagerad elektronikmontör som vill bli en del av ett kompetent team och bidra till att leverera produkter med hög kvalitet till kunder inom industri och teknik.
Arbetsuppgifter Som elektronikmontör kommer du att arbeta med:

Montering av elektroniska komponenter och kablage

Inkoppling enligt ritningar och elscheman

Testning, kontroll och felsökning av färdiga produkter

Kvalitetssäkring och dokumentation

Samarbete med produktion, konstruktion och övriga avdelningar

Kontinuerligt förbättringsarbete inom produktionen

Vem är du? El-, elektronik- eller teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet av montering inom industri, el eller elektronik

Förmåga att läsa och förstå ritningar, elscheman och instruktioner

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

God datorvana

Erfarenhet av apparatskåpsbyggnation

Erfarenhet av lödning och kablagetillverkning

Kunskaper inom testning och felsökning

IPC-certifiering eller lödcertifikat

Truckkort eller traverskort

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910290-2053654".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta)
602 33  NORRKOPING

Jobbnummer
9964311

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