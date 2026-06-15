Elektronikmontör sökes
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Norrköping Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Norrköping
2026-06-15
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Om tjänsten Vill du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, teknik och problemlösning står i fokus? Vi söker nu en engagerad elektronikmontör som vill bli en del av ett kompetent team och bidra till att leverera produkter med hög kvalitet till kunder inom industri och teknik.
Arbetsuppgifter Som elektronikmontör kommer du att arbeta med:
Montering av elektroniska komponenter och kablage
Inkoppling enligt ritningar och elscheman
Testning, kontroll och felsökning av färdiga produkter
Kvalitetssäkring och dokumentation
Samarbete med produktion, konstruktion och övriga avdelningar
Kontinuerligt förbättringsarbete inom produktionen
Vem är du? El-, elektronik- eller teknisk utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av montering inom industri, el eller elektronik
Förmåga att läsa och förstå ritningar, elscheman och instruktioner
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God datorvana
Erfarenhet av apparatskåpsbyggnation
Erfarenhet av lödning och kablagetillverkning
Kunskaper inom testning och felsökning
IPC-certifiering eller lödcertifikat
Truckkort eller traverskort
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7910290-2053654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Södra Grytsgatan 4 (visa karta
)
602 33 NORRKOPING Jobbnummer
9964311