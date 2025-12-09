Elektronikmontör
2025-12-09
Elektronikmontör sökes till växande företag!
Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs med att arbeta praktiskt? Vi söker nu en elektronikmontör till vårt team! Arbetsplatsen är förlagd i norra Stockholm.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som elektronikmontör kommer du att arbeta med montering, lödning och testning av elektronikkomponenter. Du blir en del av ett engagerat produktionsteam där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i centrum.
Arbetsuppgifterna kan innefatta:
Montering av elektronik och kablage enligt ritningar och instruktioner
Lödning av komponenter
Testning och felsökning av färdiga produkter
Dokumentation av arbetet i produktionssystem
Samarbete med tekniker och kvalitetsavdelning vid avvikelser
Vi söker dig som
Har erfarenhet av elektronikmontering eller liknande arbete (meriterande men inte ett krav)
Har god finmotorik och trivs med precisionsarbete
Kan läsa och förstå ritningar och instruktioner på svenska eller engelska
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer
Har ett tekniskt intresse och tycker om att arbeta i team
Vi erbjuder
En stabil och trivsam arbetsplats med god sammanhållning
Möjlighet att utvecklas inom elektronik och produktion
Bra arbetstider (dagtid) och schyssta villkor enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Stockholm AB
(org.nr 556925-4591) Jobbnummer
9636328