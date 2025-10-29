Elektronikkonstruktör - Stockholm

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Elektronikjobb / Stockholm
2025-10-29


2025-10-29

Vi söker nu en erfaren och noggrann elektronikkonstruktör till ett spännande konsultuppdrag hos vår kund i Stockholm. I denna roll kommer du att vara en viktig del i utvecklingen av avancerade system som UTAAS och Trackfire. Du blir en del av ett engagerat team av ingenjörer och tekniker där fokus ligger på kvalitet, precision och teknisk excellens.
Du trivs i en labbmiljö och har en genuin förståelse för elektronikkomponenter och deras funktion. Arbetet ställer krav på noggrannhet, struktur och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
ArbetsuppgifterSom elektronikkonstruktör kommer du att arbeta praktiskt med montering, testning, patchning och moddning av kort och delsystem. Du ansvarar för att säkerställa att komponenter och system uppfyller högt ställda krav på funktion och kvalitet. Arbetet sker på plats i kundens labbmiljö där du, tillsammans med kollegor, bidrar till projektens framdrift genom att kombinera tekniskt kunnande med ett lösningsorienterat arbetssätt.
KvalifikationerKrav:

3-7 års erfarenhet som elektronikkonstruktör eller i motsvarande roll


Dokumenterad erfarenhet av lödning, montering, patchning och moddning


Vana att arbeta i labbmiljö


Relevant teknisk utbildning, exempelvis elektronikingenjör eller likvärdig bakgrund


Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med hög kvalitet


Meriterande:

Erfarenhet från försvars- eller industrisektorn


Kunskap om testutrustning och felsökning på komponentnivå


Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade miljöer

Arbetet utförs på plats i kundens lokaler i Stockholm. Arbetstider: Dagtid, måndag till torsdag 06:00-15:00 samt fredagar 05:50-13:00. Tjänstgöringsgrad: Heltid. Uppdraget startar enligt överenskommelse och det finns mycket goda möjligheter till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För vissa befattningar kan säkerhetsklassning och särskilda medborgarskapskrav förekomma.
Om du är redo att ta dig an en spännande roll som elektronikkonstruktör och bidra med din tekniska kompetens i en högteknologisk miljö - tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Bifoga ditt CV i Wordformat. CV:t är en viktig del av utvärderingen för denna roll och ska tydligt visa din kompetens och erfarenhet. Vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot att höra från dig.

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Detta är ett heltidsjobb.

Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://qbemanning.se/

Q AB

Madeleine Minnered
madeleine.minnered@qbemanning.se
0709703906

9579674

