Elektronikingenjör
Lvi Low Vision International Aktiebolag / Elektronikjobb / Växjö Visa alla elektronikjobb i Växjö
2026-07-12
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Elektronikingenjör till LVI – utveckla teknik som gör verklig skillnad
Vill du skapa innovativa produkter som hjälper människor att leva ett mer självständigt liv? På LVI Low Vision International utvecklar vi marknadsledande hjälpmedel för personer med synnedsättning. Våra produkter används över hela världen och gör det möjligt för människor att läsa, studera, arbeta och leva ett rikare liv.
Nu söker vi en Elektronikingenjör som vill vara med och utveckla nästa generation av våra produkter från idé till färdig lösning.
Varför LVI?
Hos oss får du kombinera avancerad teknik med ett meningsfullt syfte. Du kommer inte bara att utveckla elektronik och mjukvara – du kommer att bidra till produkter som har en direkt positiv påverkan på människors vardag.
Vi är ett teknikdrivet företag där utveckling, produktion och användare finns nära varandra. Det innebär korta beslutsvägar, stora möjligheter att påverka och en unik chans att följa dina idéer hela vägen från koncept till färdig produkt.
Om rollen
Som Elektronikingenjör blir du en nyckelperson i vårt utvecklingsteam i Växjö. Du arbetar genom hela produktlivscykeln – från kravställning och konceptutveckling till verifiering, certifiering och produktionssättning.
Rollen erbjuder en spännande mix av:
Elektronikutveckling
Embedded-programmering
Systemintegration
Produktutveckling
Test och verifiering
Du får arbeta i tvärfunktionella team tillsammans med kollegor inom mekanik, mjukvara, produktion och produktledning för att skapa robusta produkter med hög kvalitet.
Exempel på arbetsuppgifter
Design och utveckling av elektronik för nya produkter och prototyper
Schemaritning, PCB-layout och BOM-hantering
Utveckling och test av inbyggd mjukvara (C/C++)
Drivrutinsutveckling och kommunikationsgränssnitt
Integration mellan elektronik, mjukvara och mekanik
Test, verifiering och felsökning
EMC-analyser och förbättringar av konstruktioner
Design for Assembly (DFA) och Design for Manufacturing (DFM)
Certifieringsarbete och framtagning av teknisk dokumentation
Bidra med teknisk expertis i interna och externa sammanhang
Vem är du?
Vi tror att du är en nyfiken och engagerad ingenjör som gillar att lösa tekniska utmaningar och omsätta idéer till fungerande produkter.
Du uppskattar frihet under ansvar och trivs i en miljö där du får ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Högskole- eller universitetsexamen inom elektroteknik eller motsvarande
Erfarenhet av elektronik- och systemutveckling
Kunskap inom embeddedutveckling och gärna C/C++
God förståelse för elektronikdesign och hårdvarunära utveckling
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Altium 365 CAD
Agile/Scrum
Embedded OS såsom Yocto eller Windows IoT
PC-applikationsutveckling i C#
EMC och certifieringsarbete
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och har B-körkort.
Vi erbjuder
Hos LVI får du mer än bara ett jobb.
✅ Möjlighet att utveckla produkter som gör verklig skillnad för människor
✅ En tekniknära organisation med korta beslutsvägar
✅ Stora möjligheter att påverka produkter, teknikval och arbetssätt
✅ Kollegor med hög kompetens och starkt engagemang
✅ Internationell arbetsmiljö med kunder och partners över hela världen
✅ Friskvårdsbidrag och eget gym!
✅ Arbetstidsförkortning
✅ Bonusmöjlighet
✅ Aktiv personalklubb med gemensamma aktiviteter
Om LVI Low Vision International
Sedan 1978 har LVI utvecklat innovativa synhjälpmedel för personer med synnedsättning. Vi är idag en av världens ledande tillverkare inom området och våra produkter säljs globalt under varumärket MagniLink.
Huvudkontor, utveckling och produktion finns i Växjö. Vi är cirka 60 medarbetare i koncernen med dotterbolag i Danmark, Frankrike, Norge, Schweiz, Tyskland och USA.
Det som gör oss unika är att vi har hela kedjan samlad under ett tak – från idé och produktutveckling till tillverkning, försäljning och service. Våra produkter utvecklas i nära samarbete med användarna, vilket ger oss möjlighet att skapa lösningar som verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-07-12Så ansöker du
Välkommen med din ansökan redan idag!
Skicka CV och personligt brev till:
📧 henrik.blomdahl@lvi.se
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Henrik Blomdahl, VD 📞 0470-72 77 27
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Tillsammans utvecklar vi teknik som gör världen mer tillgänglig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: henrik.blomdahl@lvi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Elektronikingenjör"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lvi Low Vision International Aktiebolag
(org.nr 556197-3610)
Verkstadsgatan 5 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Henrik Blomdahl henrik.blomdahl@lvi.se 0470-727727 Jobbnummer
10000338