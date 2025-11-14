Elektronikingenjör
Procruitment AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2025-11-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Jönköping
, Nässjö
, Sävsjö
, Gislaved
, Värnamo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Företaget
En världsledande aktör inom avancerad militär utbildningsmateriel med kunder över hela världen. Med den senaste tekniken och ett starkt fokus på innovation erbjuder företaget en arbetsmiljö där människan och utveckling står i centrum. Här ges du möjlighet att växa och bidra till lösningar och utveckling inom ett stabilt och framåtlutat bolag i en unik branschOm tjänsten
Vi söker nu en elektronikingenjör som vill arbeta med produktutveckling i teknisk framkant. I rollen som elektronikingenjör får du arbeta i projekt som varierar mellan nyutveckling och underhåll av befintliga system. Beroende på bakgrund och erfarenhet kommer du att driva 1-2 större projekt och samtidigt stötta i flera parallella mindre projekt. Du är delaktig genom hela utvecklingskedjan - från idé och design till färdig produkt.
Arbetet innefattar att systemera, ta fram ritningar och elscheman, testa prototyper, samt mäta och verifiera kortens funktionalitet. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med projektledare och kollegor inom flera discipliner.
Du blir en del av ett team där kunskapsdelning och samarbete är centralt. Projekten bedrivs ofta i olika faser vilket ger en varierande arbetsvecka och möjlighet att bredda din tekniska kompetens.
Din kompetens
Ingenjörsexamen inom elektronik, elektroteknik eller motsvarande område
Minst 2 års erfarenhet av elektronikdesign, elscheman och kretskortsutveckling
Förståelse för testning, mätning och dokumentation av elektronik
Det är meriterande om du har erfarenhet av systemering eller arbete med flera parallella projekt inom produktutveckling. Som person trivs du i en miljö där du får kombinera analys och praktiskt arbete, och du motiveras av att bidra till tekniska lösningar som gör skillnad. Du är strukturerad, nyfiken och har en vilja att utvecklas inom ditt område.
Tjänsten kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Huskvarna
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://www.procruitment.se/ Arbetsplats
Procruitment Kontakt
Sebastian Sveningsson sebastian@procruitment.se Jobbnummer
9605325