Elektronikingenjör
NDP IT AB / Elektronikjobb / Arboga Visa alla elektronikjobb i Arboga
2025-09-12
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Arboga
, Karlskoga
, Finspång
, Norrköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker en ingenjör inom elektronik för ett uppdrag hos vår kund i försvarsindustrin. Uppdraget innebär att arbeta med utveckling och support av avancerade underhållsresurser för avioniksystem i flygplattformar - med fokus på Gripen. Det är en roll för dig som trivs i teknikens framkant och som vill bidra till hög tillgänglighet och säkerhet inom flyg.
Säkerhetsprövning: Uppdraget är säkerhetsklassat enligt säkerhetsskyddslagstiftning. Säkerhetsprövning krävs före start.
Om uppdraget
Som elektronikingenjör kommer du tillhöra en sektion som ansvarar för utveckling, underhåll och tekniskt stöd av avionikrelaterade resurser. Du arbetar med både hård- och mjukvara, där elektronikens hela spektrum omfattas - från analog och digital teknik till mikrovåg och mätteknik.
I rollen ingår att
Utveckla och supporta underhållsresurser för avioniksystem
Felsöka och analysera komplexa tekniska problem, inklusive komponentnivå
Delta i projektarbete med ansvar för progress, omfattning, ekonomi och dokumentation
Följa relevanta regelverk, bl.a. EMAR och EASA
Ge tekniskt stöd till interna avionikverkstäder och externa kunder eller enheter
Arbetet sker i en tekniskt avancerad miljö med höga krav på struktur, kvalitet och dokumentation.
Din Profil
• Erfarenhet inom elektronikområdet
• Ingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Förmåga att arbeta strukturerat och dokumentera enligt gällande krav
• Intresse för felsökning och förbättringsarbete i komplexa miljöer
• God kommunikativ förmåga och vilja att samarbeta tvärfunktionellt
Meriterande
Programmering i C++
Erfarenhet av mätteknik
Flygunderhåll på system- eller komponentnivå
Tidigare arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet från tekniska utvecklingsprojekt och/eller projektledning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektronikingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
732 47 ARBOGA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9507289