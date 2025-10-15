Elektronik- och hårdvarukonstruktör
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Solna Visa alla maskiningenjörsjobb i Solna
2025-10-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Är du högskole- eller civilingenjör och vill fördjupa dig inom hårdvarukonstruktion? Är du dessutom en initiativtagande person som gillar att ta fram tekniska lösningar för stödsystem/systemriggar samt underhålla dessa har du nu chansen att få växa tillsammans med 8 kompetenta hårdvarukonstruktörer och systemingenjörer som alla ser fram emot att få välkomna ytterligare några kollegor till teamet.
I rollen som hårdvarukonstruktör för System Rigs kommer du tillsammans med dina närmaste kollegor arbeta med att ta fram högkvalitativa utvecklingsriggar, vidmakthålla samt vidareutveckla dem över tid. Du ansvarar för att designa, köpa in material, montera, testa och underhålla din konstruktion samt att vara stöd till personerna som använder ditt system. Tidsåtgången för framtagning av ett stödsystem kan vara varierande, men ofta arbetar man i längre projekt tillsammans med kollegor från sektionen integration och verifiering. Man samarbetar även med kollegor som arbetar med utveckling av mjukvaran i riggarna.
Utöver hårdvarukonstruktörer utgörs gruppen även av systemingenjörer, RF-utvecklare av simulatorer, personer som utvecklar kretskort samt de som använder 3D mekanik-CAD Siemens NX. Erfarenhetsgraden i teamet är skiftande och gruppen har en stark sammanhållning. Många i teamet har gedigen kunskap dels inom området men även om SAABs övriga produkter, vilket är väldigt värdefullt, kunskap delas löpande mellan kollegor på ett naturligt sätt. Man är mån om att fortsätta bibehålla den fina stämning som byggts upp.
Gruppens arbete sträcker sig över ett brett tekniskt fält vilket medför goda möjligheter att utvecklas möjlighet finns även för den som vill hitta sin nisch. I rollen kommer möjlighet även ges att få besöka andra enheter inom SAAB i Sverige i samband med miljökvalificering eller i samband med kundkontakt.Publiceringsdatum2025-10-15Profil
Som person tror vi att du har hunnit samla på dig värdefull erfarenhet, antingen inom det här området eller inom något närliggande. Det viktigaste för oss är inte exakt var du kommer ifrån, utan att du har ett genuint intresse för både hårdvarukonstruktion och SAAB som bolag. Du trivs med att ta ansvar, driver ditt arbete framåt på egen hand och vågar ta initiativ när du ser möjligheter till förbättring.
För att lyckas i rollen ser vi även att du är nyfiken, tekniskt intresserad och har en naturlig servicekänsla. Du kommunicerar tydligt och har lätt för att bygga goda relationer med kollegor, leverantörer och kunder. Du arbetar metodiskt och strukturerat, men har också förmågan att vara flexibel när situationen kräver det. Eftersom rollen innebär både felsökning och praktiskt arbete, ser vi gärna att du är en person som inte tvekar att kavla upp ärmarna när det behövs. Du är social, delar gärna med dig av din kunskap och inspireras av att samarbeta med andra. Samtidigt har du ett analytiskt öga och kan fatta kloka beslut även när ramarna inte är helt givna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet - vi söker dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till SAABs fortsatta framgång.
Vi söker dig som:
* Har en akademisk examen som högskole- eller civilingenjör inom Elektronik.
* Har några års erfarenhet av hårdvarukonstruktion - analog och digital samt god kunskap inom schema- och layoutritning och kretskortsmönsterdesign men även kablagekonstruktion.
* Har kunskaper om övriga komponenter i elektriska system.
* Det är meriterande om du har förståelse för mätteknik med kunskap inom RF området eller arbetat med olika verktyg för elektronikkonstruktion som tex Mentor Graphics.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9557530