Elektriker till Waggeryd Cell
Nu söker Waggeryd Cell en elektriker! Är du en problemlösare och tidigare jobbat som elektriker? Då kan det vara dig vi söker!
Waggeryd Cell är en toppmodern och rationell fabrik för tillverkning av pappersmassa av typ CTMP. Kapaciteten är 200 000 ton och omsättningen ca 900 miljoner kr. Fabriken ligger i Vaggeryd och antalet anställda är 45 stycken. CTMP-fabriken som startade 1989 är helägd av ATA-Timber, en av Smålands större producenter av sågade trävaror.
Vad kommer du att arbeta med?
Som elektriker hos oss kommer du jobba med förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Arbetsuppgifterna är varierande och består av allt från projektering, nyinstallation och driftsättningar till felsökningar och underhåll. Du kommer arbeta i ett team på fem personer och beredskap ingår i tjänsten.
Vem är du?
Vi ser att du har några års erfarenhet av arbete som elektriker gärna inom industrin där det ingått arbetsuppgifter som förebyggande underhåll, felsökning och installation. Du behöver ha en el-utbildning eller motsvarande kunskaper. Det är meriterande om du har erfarenhet inom processindustrin, men detta är inget krav.Som person är du tekniskt kunnig med en nyfikenhet och ett driv att lära dig nya saker. Du är en strukturerad och ansvarstagande person som ser vad som behövs göras och du har dessutom en förmåga att arbeta under tidspress vid behov. Vidare är du en lagspelare och har lätt för att arbeta med andra, men har samtidigt inga problem med att arbeta självständigt och tar gärna egna initiativ.
Placeringsort: VaggerydArbetstid: DagtidTillsättning: Enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda?
Vi kan erbjuda dig en varierad tjänst med ett härligt och sammansvetsat team som alltid hjälper och stöttar varandra. På Waggeryds Cell värnar vi om vår personal och vi vill att alla ska känna sig behövda och få möjlighet att utvecklas. Varje enskild medarbetare har en viktig funktion och vi erbjuder utbildningar för att ligga i framkant. Vi är ett framåtsträvande företag och arbetar med den senaste utrustningen. Vår personal är viktig och vi erbjuder kontinuerliga hälsoundersökningar och friskvårdsbidrag. Visst låter det bra?
Waggeryd Cell har i denna rekrytering valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Sista ansökningsdag är den 20 juli men vi arbetar med löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan snarast på www.onepartnergroup.se.
Vid ytterligare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ida Syrén på ida.syren@onepartnergroup.se
eller Elin Carlsson på elin.carlsson@onepartnergroup.se
.
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Oavsett vilken tjänst eller bransch ditt hjärta klappar lite extra för kan vi hjälpa dig att hitta ett jobb som passar dig, antingen som anställd hos oss eller genom att du blir rekryterad till företag vi samarbetar med. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
