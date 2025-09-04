Elektriker Till Ssab
Konsultia AB / Elektrikerjobb / Luleå Visa alla elektrikerjobb i Luleå
2025-09-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Världen behöver fossilfritt stål - och vi behöver dig!
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
I rollen som elektriker kommer du att arbeta med felavhjälpning, drift och underhåll av elanläggningar inom hela SSAB:s verksamhetsområde. Varje team består av elektriker, mekaniker och instrument-/automationsspecialister, och du kommer att ha en nyckelroll i att leverera kvalificerad och kompetent service till våra produktionsavdelningar.
Dina huvudsakliga arbetsområden
• Felavhjälpning
• Drift och underhåll av elanläggningar
• Samarbete med mekaniker och instrument-/automationsspecialister
• Leverera kvalificerad service till produktionsavdelningProfil
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en nyfiken och engagerad person som motiveras av att utvecklas och lära nytt. Du har ett starkt säkerhetsfokus och arbetar strukturerat och ansvarsfullt, oavsett om du jobbar självständigt eller tillsammans med andra.
Du är en lagspelare som bidrar till en positiv stämning och en god arbetsmiljö. Med din självkännedom och trygghet i yrkesrollen har du lätt för att ta egna initiativ, tänka framåt och bidra till ständiga förbättringar.
Krav:
• Examen från El- och energiprogrammet med inriktning automation, eller motsvarande kunskaper genom yrkeserfarenhet
• Yrkeserfarenhet som elektriker
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av industriella elinstallationer, ställverk och kontrollanläggningar
• Tidigare arbete i industrimiljöer
Övrig information
Det här uppdraget hanteras av Konsultia. Det innebär att du blir anställd av oss och arbetar som konsult ute hos vår kund SSAB.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Lindbäck, konsultchef på: emma.lindback@konsutlia.se
eller 070-5172605Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3157". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emma Lindbäck emma.lindback@konsultia.se Jobbnummer
9492609