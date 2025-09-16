Elektriker Till Ssab
Konsultia AB / Elektrikerjobb / Luleå Visa alla elektrikerjobb i Luleå
2025-09-16
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Världen behöver fossilfritt stål - och vi behöver dig!
Att bli en del av SSAB-familjen innebär att följa med på en resa. En resa som vi tror är avgörande för planetens framtid och hållbarhet. Stål har varit ett av de viktigaste materialen för vår samhällsutveckling och kommer att vara det även i framtiden. I våra hem, i broar som förbinder våra städer och i morgondagens bilar. På SSAB är vi stolta över vår historia och vårt ledarskap inom höghållfast stål. Samtidigt är vi medvetna om att stålproduktion är en av de branscher som släpper ut mest växthusgaser i världen. Det måste förändras. Vi har därför utvecklat världens första fossilfria process för stålproduktion och omkring 2030 kommer vi att vara i stort sett fossilfria. Som en del av SSAB kommer du att vara viktig för att förverkliga detta mål och därmed bidra till en grön omställning av hela stålindustrin.
Nu söker vi både elkrafttekniker och industrielektriker som vill vara en del av vår viktiga resa.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Dessa roller innefattar att arbeta med installation, drift, felsökning och underhåll av elanläggningar inom hela SSAB:s verksamhetsområde. Du kommer att vara en viktig del av våra tekniska team och bidra till säker och stabil elförsörjning i våra anläggningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Planerade och akuta åtgärder inom eldistribution
• Driftomställningar, tillsyn, tillståndskontroller och funktionsprovning
• Felavhjälpning och service av elanläggningar
• Installationsarbete inom både låg- och högspänning
• Användning av datoriserade system för stationskontroll, reläskydd och elenergimätning
Som elkrafttekniker arbetar du med systemdrift, förnyelse och underhåll av våra starkströmsanläggningar. Du har ett extra fokus på högspänningsutrustning, kontrollanläggningar och stationssystem.
Som industrielektriker arbetar du brett med drift, felsökning och reparation av våra elanläggningar i produktionen. Du arbetar nära våra produktionsavdelningar och är med och säkerställer att driften fungerar utan avbrott.Profil
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och trygg i din yrkesroll. Du har en stark vilja att lära nytt och arbetar strukturerat, ansvarsfullt och med ett högt säkerhetstänk. Du trivs i team men är också självgående och initiativtagande. Med din positiva inställning bidrar du till en god arbetsmiljö och utveckling på arbetsplatsen.Kvalifikationer
• Elteknisk utbildning (el- och energiprogrammet eller motsvarande)
• Erfarenhet av installation, drift och underhåll av starkströmsanläggningar
• B-körkort
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete med högspänningsutrustning och kontrollanläggningar
• Kunskap inom elenergimätning och datoriserade styrsystem
• Tidigare erfarenhet från industriell verksamhet
Övrig information
Det här uppdraget hanteras av Konsultia. Det innebär att du blir anställd av oss och arbetar som konsult ute hos vår kund SSAB.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Lindbäck, konsultchef: emma.lindback@konsutlia.se
eller 070-5172605Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
Konsultia är specialiserade på industribemanning och arbetar med många starka och välkända uppdragsgivare. Vi har kollektivavtal med marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Merparten av våra konsulter är tillsvidareanställda och arbetar på långa uppdrag.
Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kvalitets- miljö- och arbetsmiljöcertifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Vi finns från Gällivare i norr till Helsingborg i söder och huvudkontoret är placerat i Umeå. Fler är på gång! Läs gärna mer om oss på www.konsultia.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Emma Lindbäck emma.lindback@konsultia.se Jobbnummer
9509988