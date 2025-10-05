Elektriker till Gavlegårdarna
2025-10-05
Vi på Gavlegårdarna älskar Gävle. Det har vi gjort ända sedan vi köpte vårt första hus år 1917, och idag är vi ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.
Hos oss är du med och formar, utvecklar och förvaltar Gävle. Sedan starten har vi satt trivsel och hållbarhet i fokus för att skapa en boendemiljö där stad och människor kan mötas. Vi kombinerar ambition, kompetens och framåtanda med en varm gemenskap - alltid med målet att du ska känna dig hemma.
Vi söker nu en elektriker till vår serviceavdelning där vi är ett stort antal olika hantverkare och administratörer som tillsammans arbetar för trivsamma boendemiljöer för våra hyresgäster.Publiceringsdatum2025-10-05Arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss arbetar du självständigt i hyresgästernas hem. Dina arbetsuppgifter är varierande och innefattar förutom service felanmälan och mindre installationer, reparationer och underhåll i våra fastigheter. Du har ett nära samarbete med entreprenörer, kunder och andra avdelningar inom bolaget. Du planerar och är engagerad i ditt dagliga arbete. Dina arbetsordrar får du genom vårt ärendehanteringssystem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom el och energi. Du som söker ska ha ECY-certifikat. Vi ser att du som söker har flera års erfarenhet av arbete som elektriker gärna inom service och/eller fastighetsbranschen.
Som person har du yrkesstolthet och besitter en bred kunskap inom elteknik. I denna roll träffar du dagligen våra hyresgäster vilket gör dig till en viktig pusselbit i hyresgästernas upplevelse av Gavlegårdarna, vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga och förstår värdet att sätta hyresgäster i fokus. Du hittar både kort- och långsiktiga lösningar på problem och du utför dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Du tycker om varierande arbetsuppgifter och är bekväm med att fatta egna beslut och arbeta självständigt. Du förstår din del av helheten och stävar efter ett gott samarbete med kollegor både inom den egna och med andra avdelningar på bolaget.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
ÖVRIGT
Som en obligatorisk del av denna rekryteringsprocessen tillämpar vi arbetspsykologiska tester för de kandidater som blir inbjudna till intervju.
