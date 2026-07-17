Elektriker till Gävle
Coor Service Management Aktiebolag / Installationselektrikerjobb / Gävle Visa alla installationselektrikerjobb i Gävle
2026-07-17
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Är du en sann lagspelare som förstår vikten av teammedlemmarnas olikheter för att tillsammans nå framgång? Är du trygg och kompetent i din yrkesprofession som elektriker? Då är du kanske en av oss! Välkommen till Coor - hos oss är du skillnaden!
Vilka är vi?
Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag som ger våra medarbetare stort eget ansvar. Vi är fokuserade på innovation och för att uppnå det har vi en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i karriären och din tekniska kompetens.
Vad kommer du att få arbeta med?
Som elektriker kommer du att arbeta brett och varierande inom fastighetsrelaterade tjänster i en dynamisk miljö. Du kommer tillhöra ett arbetsteam som har god samverkan mellan kompetenserna i en stöttande, trivsam och inkluderande arbetskultur. Vi ser gärna att du kan ta en roll som eldriftledare i verksamheten.
Du kommer bland annat arbeta med:
Utföra reparationer, montage och installationer
Rondering, tillsyn, skötsel och felsökningar
Elhantering och att energibesparningar samt att styr- och reglersystem fungerar enligt plan hos kund
Delta vid besiktningar
Vid behov stötta kollegor utanför ditt huvudsakliga ansvarsområde
Vem är du?
Du är en initiativrik och målinriktad lagspelare med modet att kunna ta beslut för att ha framfart i arbetet. Som person är du trygg och nyfiken och har en positiv och lyhörd kommunikation med kollegor, kund och underleverantörer.
För att vara aktuell för tjänsten har du:
Några års yrkeserfarenhet som elektriker
Gymnasial utbildning, el- och energiprogram alt. motsvarande utbildning, ECY certifikat
Goda kunskaper av tekniska installationer inom fastighet
B-körkort är ett krav
God dator- och systemvana
God förmåga i tal och skrift i svenska
Har du erfarenhet av arbete i sjukhusmiljö/kritiska miljöer är det meriterandePubliceringsdatum2026-07-17Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
Arbetstid: Måndag-Fredag 07,00-16,00, beredskap ingår
Startdatum: Enligt överenskommelse
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
801 24 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
10005380