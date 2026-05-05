Elektriker till Elvent!
2026-05-05
Med lång erfarenhet och hög kompetens erbjuder vi skräddarsydda lösningar inom elinstallation, ventilation och fastighetsautomation. Vi hjälper fastighetsägare och företag att skapa energieffektiva och välfungerande system som förbättrar både komfort och driftsekonomi.
Vill du jobba i en framtidsbransch där energieffektivitet, smart teknik och moderna system står i fokus?
Hos Elvent blir du en del av ett stabilt team som arbetar med moderna elsystem i kommersiella fastigheter och industrimiljöer. Här får du arbeta nära andra företag i spännande projekt och vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med ett bolag i stark tillväxt!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Elvent en elektriker. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Elvent.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Elvents önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Dina arbetsuppgifter
Som elektriker hos Elvent arbetar du med installationer inom entreprenad, service och optimering av elsystem samt styr- och reglerlösningar för fastighetsautomation i kommersiella fastigheter, industrilokaler och bostadsfastigheter.
Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och teknisk utveckling står i fokus. Arbetet är varierande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i olika typer av uppdrag. Du kommer bland annat att arbeta med:
Elinstallationer i ny- och ombyggnation
Service, felsökning och underhåll
Entreprenader i olika storlek
Modernisering och optimering av anläggningar
Dialog med beställare och driftpersonal
Vi söker dig som
Har elutbildning och ECY-certifikat
Har erfarenhet av installation, service eller felsökning
Har B-körkort
Talar svenska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i entreprenadprojekt eller kommersiella fastigheter.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos Elvent. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete, vilket är viktigt då du driver dina uppgifter framåt i projekt. Vidare är du noggrann och kvalitetsmedveten då arbetet kräver precision och säkerhet. Du trivs också i samarbete med andra och har en god kommunikativ förmåga, vilket är viktigt i dialogen med kollegor, kunder och övriga kontaktytor.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Umeå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
https://elvent.se/
901 32 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Elvent Kontakt
Konsultchef
Emelie Steen emelie.steen@pn.se +46761000406 Jobbnummer
9892971