Elektriker Styr- och regler

2025-10-17
Aircano AB är ett väletablerat ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer. Vi är idag ca 30 st medarbetare som gemensamt driver projekt inom ventilation, styr & regler, service och energisparprojekt för drygt 78 miljoner kr/år till främst fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi är placerade i Sköndal och har Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområden. Instalcokoncernen som Aircano ingår i är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Instalco omsätter 14,3 miljarder och har över 6200 medarbetare i drygt 150 bolag i Norden. Till vårt kontor söker vi nu ytterligare en kompetent medarbetare.
Arbetsuppgifter: Vårt primära arbetsområde är rotprojekt inom bostäder, men det kan även handla om nyproduktion av bostäder, lokalanpassningar i kommersiella fastigheter samt servicearbete. Din uppgift som elektriker blir i huvudsak att genomföra installationer i värmecentraler (fjärrvärme, bergvärme, frånluftsåtervinning mm) och sammankoppling med övriga fastighetstekniska system (ventilation och belysning mm). Det kan handla om nyinstallation eller ombyggnad av apparatskåp, kabeldragning, kanalisation samt driftsättning.
Vi söker dig som utan problem kan påvisa att du gjort bra ifrån dig i en liknande tjänst tidigare. Då du stött på diverse problem och utmaningar har det aldrig varit några problem för dig att på ett eller annat sätt komma fram till ett tillfredsställande resultat då du är van att ta egna initiativ och fullt ansvar för att göra kunden nöjd. Vi utgår ifrån att du är utbildad elektriker och har nödvändiga kunskaper samt körkort. Då det blir en hel del kontakter med kunder behöver du också behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
Varför arbeta hos Aircano? Kanske för att Aircano har förmånen av att ha både det mindre familjära företagets fördelar med en platt organisation och högt till tak samt den stora koncernen i ryggen med stabilitet, trygghet samt goda utvecklingsmöjligheter.
Verkar det intressant? Du är varmt välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Ansökningar behandlas löpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03.
