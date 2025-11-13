Elektriker Sökes
RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB / Installationselektrikerjobb / Örebro Visa alla installationselektrikerjobb i Örebro
2025-11-13
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB i Örebro
, Karlskoga
, Eskilstuna
, Surahammar
, Västerås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Elektriker sökes till spännande uppdrag!
För kunds räkning söker vi nu en engagerad elektriker som vill bli en del av ett kompetent och sammansvetsat team.
Vi söker dig som är utbildad elektriker och som antingen har genomfört din praktik eller redan arbetar inom yrket idag. I rollen kommer du att arbeta med installation och montage inom olika projekt, tillsammans med erfarna kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.Profil
Du blir vårt ansikte utåt hos kund och därför är det viktigt att du förmedlar ett gott intryck, är ansvarstagande, noggrann och visar positiv inställning.
Vi ser gärna att du:
Har relevant utbildning som elektriker
Har praktisk erfarenhet från elinstallationer, antingen via praktik eller anställning
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att samarbeta i team
Vi erbjuder:
En varierande och utvecklande tjänst
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!Om företaget
Rätt Bemanning & Rekrytering är det bemannings- och rekryteringsföretag som specialiserat sig på tjänster inom industri, lager och logistik, IT, ekonomi, och administration.Om företaget
Vi som arbetar på Rätt Bemanning & Rekrytering har själva varit verksamma, ofta i ledande befattning, inom de områden vi arbetar inom. Vår specialistkompetens i kombination med många års erfarenhet gör att vi kan garantera att du får Rätt person på Rätt plats, oavsett om det gäller bemanning eller rekrytering, inom såväl privat som offentlig sektor. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RÄTT Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB
(org.nr 556625-5294), http://www.rattbemanning.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rätt Bemanning & Rekrytering Mälardalen AB Kontakt
CV cv@rattbemanning.se Jobbnummer
9603497