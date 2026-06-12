Elektriker
EL Teknik 23 AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-12
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El Teknik 23 AB växer – vi söker fler elektriker till vårt team i Stockholm
På El Teknik 23 AB bygger vi ett företag där kvalitet, yrkesstolthet och professionalism står i centrum. Vi arbetar med elinstallationer inom entreprenad, service och projekt i Stockholmsområdet och fortsätter nu att expandera.
Därför söker vi fler engagerade och skickliga elektriker som vill vara med och utveckla företaget tillsammans med oss.
Hos oss får du arbeta i ett seriöst företag med tydlig struktur, bra arbetsförutsättningar och ett team som värdesätter samarbete och kvalitet i varje projekt. Vi tror på att ge våra medarbetare rätt förutsättningar för att göra ett riktigt bra arbete – både ute på projekten och i den dagliga planeringen. Att ha erfarenhet i följande är ett fördel: Belysning styrning( KNX, Dali ) Tele, Data, service arbeten.
Vi erbjuder bland annat:
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Konkurrenskraftig lön
• Ett växande företag med spännande projekt
• En arbetsplats där yrkesstolthet och kvalitet är självklara delar av kulturen
Är du elektriker och känner att du vill ta nästa steg i din karriär?
Eller kanske arbetar du redan idag men är nyfiken på nya möjligheter?
Skicka gärna ett meddelande här på LinkedIn eller kontakta oss direkt.
Vi ser fram emot att komma i kontakt med fler duktiga elektriker i Stockholm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: hakan@elteknik23.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare EL Teknik 23 AB
(org.nr 559447-0352)
Observatoriegatan 7 (visa karta
)
113 29 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9961319