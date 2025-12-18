Elektriker
2025-12-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du vara delaktig i ett familjärt bolag som satsar på att bli ledande i branschen? I rollen som serviceelektriker hos Ahlel kommer du arbeta med allt från mindre serviceuppdrag till ombyggnationer mestadels innanför tullarna i Stockholm.
Arbetsuppgifterna innefattar främst ROT-projekt där du agerar ansvarig på plats, samt service, felsökningar, underhåll & förebyggande arbete.
För att lyckas med detta ser vi att du har erfarenhet i rollen som elektriker där du har arbetat med liknade projekt sen tidigare. Du är utöver detta sugen på utveckling i rollen som elektriker och är självgående. B-körkort samt svenska i tal och skrift är krav för att lyckas i rollen.
I denna rekrytering av elektriker till Ahlel läggs det stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför gärna att du som person är självständig, drivande och engagerad i ditt arbete med förmågan att driva projekt framåt. Du är en lagspelare och trivs att arbeta i team. Vidare har du lätt för att skapa nya & goda relationer, både med kollegor och kunder.
Ahlel erbjuder dig en roll på ett företag med god gemenskap som aktivt gör saker tillsammans för en bra sammanhållning. Du kommer vara en del i ett tryggt och framgångsrikt företag som värnar om sina anställda och där du har goda chanser till utveckling!
Företaget erbjuder goda anställningsvillkor och bra förmåner, exempelvis:
Goda anställningsvillkor
Servicebil
Chansen att avancera
Känner du att denna beskrivning stämmer bra in på dig och vad du söker? Tveka inte då med att skicka in din ansökan snarast. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. I denna rekrytering samarbetar Ahlel med rekryteringsföretag Jobway. Eventuella frågor besvaras av Adam Wilander på mail: adam.wilander@jobway.se
Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Jobway AB
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9653084