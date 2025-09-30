Elektriker

EMJ Installation & Bemanning AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2025-09-30


EMJ Installation & Bemanning AB söker tio drivna och duktiga Elektriker.
Arbetsplatserna ligger oftast centralt i Stockholm.

Vi söker för kunds räkning flera drivna, självgående Elektriker som har god erfarenhet inom ny produktion, entreprenad, kontorsanpassningar, unika el projekt.

Publiceringsdatum
2025-09-30

Om tjänsten
Vi erbjuder en varierande och utmanande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Du kommer att jobba både självständigt och i team samtidigt som du har en nära dialog med kunden.

Vi söker dig som:

Har minst 3-5 års erfarenhet som Elektriker.
ECY-certifikat.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Alltid levererar bästa möjliga finish på sitt arbete.
Har ett gott kundbemötande och är en problemlösare.

Vi erbjuder:
En trygg anställning med bra villkor.
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Marknadsmässig lön

CV skickas till Info@emjbemanning.se eller mw@emjbemanning.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
EMJ Installation & Bemanning AB (org.nr 556752-0852), https://emjbemanning.se/

Arbetsplats
EMJ Installation & Bemanning

Kontakt
Mikael Wallin
mw@emjbemanning.se

Jobbnummer
9533475

