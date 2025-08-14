Elektriker
Eterni Sweden AB / Elektrikerjobb / Vimmerby Visa alla elektrikerjobb i Vimmerby
2025-08-14
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Vimmerby
, Hultsfred
, Kinda
, Västervik
, Eksjö
eller i hela Sverige
Eterni Sweden AB söker personal till elavdelningen på ett fint företag inom träbranschen inom Vimmerby tätort. Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har en godkänd utbildning inom el på lägst gymnasienivå och vill arbeta i produktionen där företaget bygger planelement och byggkomponenter. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från firma/produktion/industri sedan tidigare.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Du som söker jobbet är en positiv och driven person med hög arbetsmoral som tycker om att utvecklas och vara med där saker och ting händer. Du är självgående, men har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Du behärskar svenska i tal och skrift.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som elektriker är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar hos kunden i Vimmerby. Arbetstiden är förlagd till dagtid.
ÖVRIG INFORMATION
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar konsultchef Henrik Nordström via henrik.nordstrom@eterni.se
Vill du bli en del av ett bra team, sökt till oss på Eterni - vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Henrik Nordström henrik.nordstrom@eterni.se Jobbnummer
9458589