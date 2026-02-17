Elektriker - Luleå
2026-02-17
Vill du arbeta som elektriker i ett stabilt och välmående företag där du får variation, ansvar och frihet i vardagen? Hos vår kund i Boden får du arbeta med spännande projekt inom industri, nyproduktion och mot kommunala uppdragsgivare runt om i Norrbotten.
Om rollen
Som elektriker arbetar du med installation, felsökning och service i olika typer av projekt. Du utgår från Boden eller närliggande ort (som Luleå) och har hela Norrbotten som arbetsfält.
Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och ansvar står i fokus. Här får du stor möjlighet att själv påverka hur du planerar ditt arbete.
Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Futuria People men du kommer anställas direkt hos kund.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Sedan 2023 är bolaget en del av en större svensk installationskoncern, vilket ger trygghet, stabilitet och goda utvecklingsmöjligheter.
Som elektriker arbetar du med:
Installation
Felsökning
Service
Projektarbete inom industri, nyproduktion och kommunala uppdrag
Du utgår från Boden eller närliggande ort och har hela Norrbotten som arbetsfält - vilket ger dig en varierad och utvecklande vardag.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, ansvar och samarbete står i fokus. Här finns ett stort förtroende för din kompetens och du får frihet att planera ditt arbete självständigt.
Företaget grundades 2013 och har idag cirka 20 medarbetare. De arbetar mot privatpersoner, företag och kommuner och spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen i norra Sverige.
Du erbjuds
Stabil arbetsgivare med stark framtidstro Frihet under ansvar Kollektivavtal och goda villkor Moderna verktyg och servicefordon Arbetskläder av hög kvalitet Friskvårdsbidrag Förmånsbil Varierande projekt och långsiktiga uppdrag Möjlighet att växa i din yrkesroll
Vem är du?
Är ECY-certifierad elektriker
Har minst 2 års erfarenhet av elinstallation
Innehar B-körkort
Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du uppskattar variation, kundkontakt och problemlösning.
Placering: Du utgår från Boden eller närliggande ort (som Luleå), men arbetar runt i Norrbotten!
Arbetstid: Heltid, vardagar
Omfattning: 100%
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning via direktrekrytering
Vill du bli en del av ett växande företag med stark framtidstro och ett engagerat team? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
