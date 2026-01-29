Elektriker - Ledande montör
Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2026-01-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en erfaren elektriker med naturligt ledarskap, god struktur och stark kommunikativ förmåga? Trivs du i rollen där du leder arbetet på plats och säkerställer kvalitet i långsiktiga och omfattande projekt? Då kan rollen som Ledande montör hos El-Fast vara rätt nästa steg för dig.
Om rollen
Som ledande montör hos El-Fast har du en central roll i större och längre projekt. Du ansvarar för det dagliga arbetet på plats, leder montörer och säkerställer att arbetet utförs enligt tidplan, ritningar och gällande regelverk.
Rollen kräver tydlig kommunikation, både internt i teamet och externt mot kund, projektledning och andra yrkesgrupper. Arbetet kan periodvis vara monotont, vilket ställer krav på struktur, noggrannhet och uthållighet - kvalitet och tempo ska hållas hela vägen från start till slut.Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet i projekt
Säkerställa kvalitet, arbetsmiljö och efterlevnad av regler
Kommunikation med projektledning, kunder och underentreprenörer
Praktiskt arbete som elektriker parallellt med ledarrollen
Följa upp tidplaner, material och utförande
Dokumentation och egenkontroller
Vi söker dig som
Är fullbetald elektriker med gedigen erfarenhet
Har tidigare arbetat som ledande montör eller i motsvarande roll
Är trygg i att leda andra och fatta beslut på plats
Har mycket god kommunikativ förmåga
Är strukturerad, noggrann och klarar av repetitiva arbetsmoment över tid
Förstår vikten av planering i långa projekt
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Om El-Fast
El-Fast är ett väletablerat elinstallationsföretag i Göteborg med starkt fokus på kvalitet, struktur och kundnöjdhet. Företaget är topprankat på RECO med Göteborgs högsta kundnöjdhet, ett resultat av yrkesstolthet, tydlig kommunikation och väl genomförda projekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7137946-1813966". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrkfrc Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556757-0139), https://careers.wrkfrc.se
Arendals Skans 33 (visa karta
)
418 79 GÖTEBORG Arbetsplats
Wrkfrc Jobbnummer
9711883