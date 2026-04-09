Electrical System Engineer - Installation
Företagspresentation
Till vår kund Siemens Energy, en ledande global aktör inom energibranschen, söker vi nu en Electrical System Engineer - Elinstallation för ett uppdrag på deras site i Finspång.
Företaget är tack vare högteknologisk och innovativ produktutveckling en etablerad partner inom energisektorn som levererar avancerade samt hållbara lösningar för marknadens nuvarande och framtida behov.
Du får genom det här uppdraget möjlighet att arbeta i en internationell och framåtsträvande miljö där utvecklingsmöjligheterna är många.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 7 månader via Unik Resurs med mycket god möjlighet till förlängning.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att uppdraget kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vill du arbeta med avancerad teknik i en dynamisk projektmiljö? Vi söker nu en engagerad Electrical System Engineer som vill vara med och utveckla framtidens energilösningar inom vårt segment för medelstora gasturbiner.
Som Electrical System Engineer inom Electrical Installation ansvarar du för att ta fram kundanpassade elkonstruktioner och tillhörande dokumentation i våra projekt. Du arbetar med den övergripande installationsdesignen, exempelvis kablar, kabelstegar, kopplingslådor och routing. Du blir en viktig del av projektteamet där du tillsammans med kollegor säkerställer att kundkrav uppfylls både i design och dokumentation. Rollen innebär också nära samarbete med montage, site, underleverantörer, inköp och säljorganisation.
Du deltar aktivt i projektens alla faser och besöker även verkstaden för att stötta under hela monteringsprocessen.
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom elektroteknik samt flera års erfarenhet inom området
God förståelse för ATEX/IEC Ex och arbetar strukturerat med kvalitet och säkerhet (certifiering är meriterande)
Erfarenhet av kraftgenereringsprodukter, gärna inom gasturbiner
Erfarenhet av COMOS och gärna även SAP
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Är driven och tar ansvar för att planera och strukturera ditt arbete
Är kommunikativ och delar med dig av kunskap samt ber om stöd när det behövs
Har ett starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet
Bidrar till en inkluderande arbetsmiljö och uppskattar mångfald
Bli en del av Unik Resurs - Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR.
För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Cecilia Alegria Furbergcecilia.alegria-furberg@unikresurs.se
073-925 25 86
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs i Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
612 30 FINSPÅNG Jobbnummer
9844179