Elansvarig med A-auktorisering
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en elansvarig till en verksamhet inom hamn- och infrastrukturdrift där säkerhet, driftsäkerhet och miljö är centrala. Du får en viktig roll i att säkerställa regelefterlevnad och elsäkerhet i en tekniskt avancerad miljö med bland annat högspänningsanslutningar till fartyg, eget fördelningsnät, motoriserad reservkraft, solcellsanläggningar, fordonsladdningsanläggningar samt elinstallationer i fastigheter och längs kaj.
Rollen kombinerar operativt ansvar för elanläggningarna med tekniskt stöd i utredningar och projekt.
ArbetsuppgifterVara elansvarig för verksamhetens elanläggningar och säkerställa regelefterlevnad.
Agera elinstallatör för verksamhetens elektriker vid elarbeten.
Följa upp och utveckla elsäkerhetsarbetet.
Utbilda driftpersonal och entreprenörer i lokala föreskrifter.
Säkerställa att elarbeten utförs korrekt av både entreprenörer och egen personal.
Planera elunderhåll och besiktningar samt följa upp att dessa genomförs.
Genomföra tekniska utredningar.
Bidra med teknisk kravställning i förstudier och projekt.
KravInnehar A-auktorisering.
Har minst 5 års erfarenhet av elkraftområdet inom förvaltande och/eller projekterande verksamhet inom exempelvis allmän infrastruktur, energi, process eller tillverkande industri.
Har kunskap och erfarenhet av OPS-teknik gällande fartyg.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7368351-1886860". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9790952