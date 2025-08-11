El-verktygskonstruktör
El-verktygskonstruktör (Catia V5) - Linköping
Vi söker nu en erfaren och engagerad el-verktygskonstruktör. Här får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö och bidra med din expertis i utvecklingen och förbättringen av el-verktyg.
Om rollen
Som el-verktygskonstruktör kommer du främst att arbeta i Catia V5 med både 3D- och 2D-konstruktion. Dina arbetsuppgifter omfattar nykonstruktion, uppdatering av befintliga verktygsunderlag samt granskning och hantering av konstruktionsdata. Du kommer även att arbeta med att lösa avvikelser som uppstår i produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Framtagning av konstruktionsunderlag i Catia V5 (2D & 3D)
Granskning och förbättring av el-verktygsunderlag
Hantering av avvikelser på el-verktyg i produktion
Samarbete med kollegor inom teknik, produktion och kvalitet

Kvalifikationer
God erfarenhet av Catia V5
Erfarenhet av att arbeta med både 2D- och 3D-ritningar
Eftergymnasial utbildning inom konstruktion, teknik eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i VPM-struktur
Tidigare erfarenhet från försvarsindustrin
Kunskaper inom el och kablage
Erfarenhet av Catia V6Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt kunnig och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta i team, kommunicerar tydligt och har en stark vilja att utvecklas i din yrkesroll.
Plats: Linköping

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
