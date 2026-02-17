El-programmerare till Lämneå Bruk
2026-02-17
Vill du ta nästa steg i din karriär och kombinera tekniskt arbete med utvecklingsmöjligheter? Vill du tillhöra ett familjärt industriföretag med platt organisationsstruktur och stort fokus på kvalitet och innovation? Då kan Lämneå Bruk vara arbetsplatsen för dig! Som el-programmerare på Lämneå Bruk blir du en del av ett kunnigt och engagerat team som arbetar med hela produktionskedjan - från idé till färdig leverans.

Publiceringsdatum: 2026-02-17

Om tjänsten
Professionals Nord söker för Lämneå Bruks räkning en el-programmerare. Du blir anställd av Professionals Nord och arbetar som konsult hos Lämneå Bruk under 6 månader. Tanken är att du på sikt ska kunna gå över i en anställning direkt hos företaget, förutsatt att samarbetet fungerar väl.
Om rollen
I rollen som el-programmerare arbetar du operativt i olika projekt och är delaktig i programmering, testning och driftsättning av företagets maskiner och system. Du samarbetar med övriga inom teamet samt organisationen och bidrar till att säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och i enlighet med gällande rutiner och säkerhetsföreskrifter.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Arbeta med PLC-programmering, HMI och drivteknik (ex. Siemens TIA Portal, Starter)
Delta i test, felsökning och driftsättning av maskiner och automationslösningar
Följa etablerade rutiner, arbetssätt och säkerhetsföreskrifter
Delta i kommunikation och samverkan med andra avdelningar vid behov
Introducera nyanställda och praktikanter i det tekniska arbetet
Identifiera tekniska förbättringsområden och föreslå åtgärder
Arbetstiden är flexibel under dagtid.
Då tjänsten innefattar resor söker vi en person som även är bekväm med att resa internationellt i rollen.
Vi söker dig som:
Har praktisk utbildning inom automation eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har några års erfarenhet av liknande arbete och har god kunskap inom området
Har erfarenhet av PLC, HMI och drivteknik
Har god datorvana
Har erfarenhet av industriell miljö
Kan kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort och tillgång till bil
Meriterande:
Erfarenhet av andra styrsystem, exempelvis Allen Bradley, Mitsubishi, Beijer eller Lenze
Erfarenhet av arbete mot slutkund
Erfarenhet av tjänsteresor
Vi tror att du som person är strukturerad, självständig, kvalitetsmedveten och trygg i din yrkesroll. Du har lätt att samarbeta, är lösningsorienterad och har en positiv inställning till utveckling.
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Stad: Ljusfallshammar
Urval: Sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Linköping AB
(org.nr 559287-0405), https://www.lamnea.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lämneå Bruk Kontakt
Amanda Sandén amanda.sanden@pn.se Jobbnummer
9747993