El-och cyklotrontekniker PET Centrum
Region Uppsala / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2025-10-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vill du arbeta med avancerad teknik i en miljö där forskning och medicinsk innovation möts?
PET-centrum inom verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum vid Akademiska sjukhuset, bedriver högteknologisk diagnostik med positronemissionstomografi (PET) vilket innebär att radioaktivt märkta substanser injiceras i patienten och dess distribution i kroppen studeras i en PET-kamera. Radionukliderna som används är mycket kortlivade vilket ställer stora krav på tillverkning och kvalitetskontroll. Under 2026 kommer PET-Centrum ta en ny cyklotronanläggning i drift där du kommer ha en central roll.
Ditt uppdrag
Som tekniker hos oss kommer du vara ansvarig för den löpande driften av vår cyklotronanläggning och dess elektriska system.
• Enklare service och underhåll av cyklotron och distributionssystem av radioaktivitet till produktionslabben.
• Agera kontaktperson och bistå med felsökning till flera tredjepartsleverantörer som är kritiska för driften av cyklotronanläggningen.
• I rollen ingår även enklare programmering, dokumentation, mekaniskt arbete och deltagande i tekniska utvecklingsprojekt.Publiceringsdatum2025-10-22Kvalifikationer
Genomgången högskoleutbildning inom teknik, el, elektronik eller motsvarande.
Din kompetens
Vi söker dig som har en god problemlösningsförmåga och ett öppet sinne för ny teknik och nya arbetssätt. Är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Har ett stabilt och lugnt förhållningssätt, även i stressade miljöer.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning om högst 6 månader kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Mathias Elgland, avdelningschef PET-Centrum, mathias.elgland@akademiska.se
, tfn +46722368184
Eva-Lotta Nyberg, biträdande chef PET-Centrum, eva-lotta.nyberg@akademiska.se
, tfn 018- 611 06 50
Facklig kontaktperson nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS925/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9569972