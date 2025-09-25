El-beredare - eldistribution till distrikt Nord
Eltel Networks Infranet AB / Elektronikjobb / Umeå Visa alla elektronikjobb i Umeå
2025-09-25
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eltel Networks Infranet AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Timrå
, Luleå
eller i hela Sverige
Eltel har vunnit nya affärer och växer på elsidan - därför förstärker vi nu distrikt nord med fler kollegor! Har du erfarenhet av elprojektering och vill du vara med och elektrificera norra Sverige? Är det du? Då vill vi lära känna dig bättre. Vi söker nu en Elprojektör till vårt team som driver projekt - från planering till genomförande.
Vilka är mina arbetsuppgifter?
Som El-beredare är du en nyckelspelare i våra projekt inom spänningsområdet 0,4-36 kV. Du driver elberedningar för ny- och ombyggnation, underhåll och service. Rollen är bred och innebär tekniskt ansvar, samordning med beställare och myndigheter samt praktisk planering. Konkret innebär arbetet:
- Projektering och detaljplanering i samråd med kund
-
Upprätta arbetsinstruktioner, checklistor och arbetsordrar
-
Materialbeställningar och bokning av resurser
-
Hantering av trafikanordningsplaner och tillstånd
-
Kontakter med markägare, myndigheter och underentreprenörer
-
Upprätta avbrottsplanering och samordna sambyggnadsprojekt
-
Delta i uppstartsmöten och säkerställa kvalitet genom hela projektet
En stor del av arbetet innebär att hålla all rapportering och dokumentation uppdaterad samt säkerställa att ÄTA-arbeten hanteras korrekt. Du kommer att vara en del av en ny avdelning och spela en viktig roll i Eltels satsning på att utveckla vårt erbjudande inom eldistribution. Resor förekommer i denna tjänst.
Vi söker el-beredare till våra etableringar i Västernorrland, Jämtland och Västerbotten.
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?Vi erbjuder dig en trygg och välfungerande arbetsplats med härliga och kompetenta kollegor. Vi är ett sammansvetsat gäng som jobbar både självständigt och tillsammans. Du kommer att rapportera till Fawaz som har lång erfarenhet inom elbranschen. Han beskrivs som en prestigelös, lyhörd och ödmjuk ledare. Vi står för arbetsglädje och har en stark sammanhållning.
En anställning på Eltel innebär att du är med och bidrar till Sveriges kritiska infrastruktur som möjliggör såväl förnybar energi som högpresterande kommunikationsnätverk. Hos oss får du stor variation i dina arbetsuppgifter och frihet tillsammans med mycket ansvar. Det är viktigt för oss att du trivs och utvecklas i ditt arbete, det finns således stora möjligheter att växa med oss om du vill - både inom din roll och genom att testa nytt. Vidare satsar vi på säkerheten och erbjuder en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Med våra drygt 20 år på marknaden och närvaro i hela Sverige är Eltel en trygg arbetsgivare. Men den absolut viktigaste anledningen till att jobba hos oss är alla trevliga och kompetenta kollegor!
Vi söker dig som är ansvarstagande och har en stark drivkraft att leverera arbete med hög kvalitet. Du är lösningsorienterad och har förmågan att snabbt hitta praktiska vägar framåt när utmaningar uppstår. Som person är du social och serviceinriktad, och trivs i rollen som Eltels representant - oavsett om det gäller kontakt med kunder, myndigheter eller interna samarbetspartners. Du har ett professionellt förhållningssätt och sätter alltid affärsmässighet och kundnöjdhet i fokus. Du arbetar självständigt och har lätt för att prioritera och driva dina uppgifter framåt, samtidigt som du värdesätter tydlig kommunikation och god samverkan i projektteamet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
- Teknisk gymnasieutbildning inom el eller motsvarande
- Alternativt är en relevant projektörsutbildning inom elkraft eller motsvarande arbetslivserfarenhet
- God datorvana och erfarenhet av administrativa system
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
- B-körkort
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av lokalnätprojektering inom elnät. Vidare är det även meriterande om du har erfarenhet entreprenadarbete, projektverksamhet och/eller investeringsverksamhet. Utbildning/certifiering inom EBR, BAS-P/BAS-U är även meriterande. Har du tidigare erfarenhet som distributionselektriker är det även ett plus.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Då vi är på sommarledighet kommer vi inte påbörja urval förrän v. 35-36. Vi tackar för ditt tålamod på förhand. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status).
Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
Har du frågor rörande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsteamet på rekrytering@eltelnetworks.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073), https://www.eltelnetworks.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9526437