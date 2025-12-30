El / styr konstruktör
Ett nytt kapitel AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2025-12-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ett nytt kapitel AB i Norrköping
, Linköping
, Örebro
, Västerås
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi ser ett ökat behov inom el- och styrkonstruktion och söker dig som går i tankarna på att byta tjänst. Du vill fortsätta att arbete med el/styrsystem, med utveckling, teknisk innovation och dokumentation. Du trivs med att delta i olika projekt och har ett stort intresse för teknik.
Om du känner igen dig kan denna tjänst, som är placerad på en högteknologisk arbetsplats, bli ditt nya jobb 2026!
Vad efterfrågas:
Att du har någon form av högskoleutbildning, tex inom el/automation. Du bör ha åtminstone 2-3 års yrkeserfarenhet av liknande arbete, tex med konstruktion av elsystem, styrskåp, utveckling av styrsystem och teknisk dokumentation. Kanske har du också något utöver som kan vara extra meriterande, tex erfarenhet av kvalitetsarbete, eller kundnära arbete. Erfarenhet av hela kedjan, från koncept till driftsättning.
Vem är du som person:
Lösningsorienterad, kommunikativ, lugn, tålmodig och samarbetsvillig. Du är noggrann och driven, och mån om att göra ett gott arbete. Teknologiskt intresserad och på en bra plats i livet för att ta nästa steg vidare i karriären!
Vad du får:
En chans att vara med och bidra på ett högteknologiskt företag, utvecklas vidare och själv bidra med ditt kunnande. En mycket uppskattad kund.
När:
Enligt överenskommelse med din situation och tex. nuvarande uppsägningstid.Publiceringsdatum2025-12-30Övrig information
Arbete på plats enligt verksamhetens behov, ca 3 dgr / vecka, kanske mer i en uppstartsperiod. Du bör bo i- eller vilja flytta till orten, då kunden ser fördelar med det.
Har du frågor, eller är nyfiken på tjänsten? Kontakta mig gärna!
Ansvarig rekryteringskonsult:
Karin Signell Engelholmkarin@ettnyttkapitel.se
070 222 12 78 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6990276-1770026". Arbetsgivare Ett nytt kapitel AB
(org.nr 559478-4141), https://www.ettnyttkapitel.se
602 08 (visa karta
)
602 08 NORRKÖPING Arbetsplats
Ett Nytt Kapitel AB Jobbnummer
9666391