Ekonomisupport till Stena Recycling
Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-11-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Stena Recycling söker en Ekonomisupport till en central roll i det dagliga ekonomiarbetet. Du arbetar brett, stöttar internt och bidrar till tydliga och effektiva rutiner. Din noggrannhet är avgörande. Sök redan idag.
OM TJÄNSTEN
Vår kund Stena Recycling är en av Sveriges ledande aktörer inom återvinning och cirkulära lösningar. Genom att omvandla avfall till nya resurser bidrar de till en mer hållbar och resurseffektiv utveckling. Nu söker de en Ekonomisupport till sin ekonomiavdelning.
I rollen som Ekonomisupport kommer du att ha en central funktion i det dagliga ekonomiarbetet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat transaktionshantering, kundfakturering, avstämningar samt stöd i bokslutsprocesser. Du kommer även att utreda ekonomiärenden, ge intern support och medverka i arbetet med att förbättra och effektivisera befintliga processer.
Vi söker dig som har god struktur, trivs med varierade arbetsuppgifter och är van att ha många kontaktytor. Rollen kräver ett lugnt och stabilt arbetssätt, samtidigt som du är självsäker i din roll och är serviceinriktad. Du behöver vara förändringsbenägen som person, då företaget planerar ett systembyte under 2026.
Arbetstiderna är måndag-torsdag kl. 07.00-16.15 och fredag kl. 07.00-15.00.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt konsultuppdrag med goda över rekryteringsmöjligheter
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-28Dina arbetsuppgifter
• Hantera kundfordringar, leverantörsskulder och bokslutsarbete
• Utreda och åtgärda interna samt externa ekonomiärenden
• Agera rådgivare och bollplank inom ekonomisupport för medarbetare och kunder
• Driva och ta ägandeskap för regionens aktiva förbättringsarbete inom ekonomisupport
• Säkerställa kvalitet i det dagliga arbetet enligt bolagets administrativa processer
VI SÖKER DIG SOM
• Gymnasial utbildning eller motsvarande
• Praktisk erfarenhet av ekonomirelaterade processer
• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
• Grundläggande kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
• Förmåga att se affärsmöjligheter och förstå helheten
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Ordningsam
• Flexibel
• Lösningsorienterad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Stena Recycling - din helhetspartner för hållbar återvinning. De förvandlar avfall och uttjänta produkter till högkvalitativa återvunna råvaror - metaller, plast, papper - och håller resurser i kretsloppet. Med industriella processer, ett globalt nätverk och skräddarsydda cirkulära lösningar hjälper de företag att minska klimatpåverkan och skapa värde - från första design till sista återvinning. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116018". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9619273