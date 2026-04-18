Ekonomiservice söker Ekonomiassistenter
Ansvarar för samverkan och digitalisering av system och tjänster som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.
Svenska kyrkan finns där människor finns. Nära där du bor och på andra sidan jorden. Överallt är vi där för dig som vill och behöver - i ensamhet, kris, glädje och sorg, i viktiga skeenden och i vardagen. Oavsett vem du är och vilken tro du har. På kyrkokansliet jobbar ca 500 personer inom en stor spännvidd av yrken, i framkant av våra kunskapsområden. Tillsammans jobbar vi med frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. På så sätt stärker vi kyrkans möjligheter att möta samtidens utmaningar och bidra till fred, rättvisa och ett hållbart samhälle.
Svenska kyrkans ekonomiservice söker nu Ekonomiassistenter till Umeå och Göteborg
Vår verksamhet
Vi fortsätter växa och söker nu ekonomiassistenter till våra kontor i Umeå och Göteborg. Hos oss får du arbeta konsultativt i en bred ekonomiassistentroll och ett meningsfullt sammanhang. Du har grundläggande redovisningskunskap och erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent.
Svenska kyrkans ekonomiservice erbjuder ekonomistöd till församlingar, pastorat och stift i Svenska kyrkan, både i form av löpande hantering och kvalificerat stöd. Vi är organiserade i geografiska enheter och finns på nio olika orter runtom i landet.
Vi befinner oss på en spännande förändringsresa där vi utvecklar både våra arbetssätt och samarbetet inom Ekonomiservice. Vi jobbar kontinuerligt med att förfina och digitalisera våra sätt att arbeta och står bland annat inför en uppdatering av vårt arbetssätt med införande av nya processer och nytt systemstöd.Publiceringsdatum2026-04-18Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent arbetar du med administrativa uppgifter kopplade till ekonomi såsom löpande bokföring, avstämning och leverantörs- och kundreskontra. Även andra arbetsuppgifter med koppling till ekonomiprocesserna kan ingå i tjänsten, till exempel utvecklingsprojekt inom ekonomitjänsterna.
Du arbetar självständigt men har kollegor i liknande roll nära till hands att samarbeta med. I arbetsgrupperna är vi måna om att samarbeta, hjälpa varandra och tillsammans ansvara för helheten. Arbetet varierar i intensitet över månaden och året, vilket innebär att du behöver arbeta flexibelt och uppgiftsorienterat.
Våra församlingar, pastorat och stift uppskattar att vi är lokalt förankrade, samtidigt som vi utvecklar gemensamma arbetssätt till nytta för hela Svenska kyrkan.
Vi söker dig som
För den här tjänsten söker vi dig som har minst gymnasie-ekonomi samt några års erfarenhet av ekonomiadministration. Vi förutsätter att du har kunskap inom ekonomisystem och god datorvana. Erfarenhet från affärssystemen Microsoft Dynamics och/eller Hypergene samt av erfarenhet av byte av affärssystem är meriterande.
Du är en viktig medarbetare
Det är viktigt att du trivs hos oss och att vi trivs med dig. För en lyckad matchning ser vi att du är strukturerad och noggrann, har god förmåga att prioritera och leverera med god kvalitet. Du har en administrativ ådra och trivs i ett arbete där det ibland kan vara högt tempo. Du har förmåga att arbeta självständigt men värdesätter samarbete och god kommunikation med kollegor och kunder.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande arbete där det finns stora möjligheter att utvecklas i och med organisationen. Arbetsmiljön är viktig för oss, vi värnar om en god gemenskap på arbetsplatsen och värdesätter ett hållbart arbetsliv med möjlighet till att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan. Vi har kollektivavtal, årsarbetstidsavtal, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt lunchförmån.
Tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Mer information
Välkommen att kontakta resp. enhetschef:
Niklas Renström, enhetschef ekonomiservice Norr/Umeå:niklas.renstrom@svenskakyrkan.se
tfn 090-10 54 34
Helena Ceder, enhetschef ekonomiservice Väst 1/Göteborg:helena.ceder@svenskakyrkan.se
tfn 031-333 69 29
Fackliga företrädare,Siri Troili (Vision), Malin Andrén (Akavia) och Andreas Sandberg (KyrkA).
På kyrkokansliet utför vi, till vissa tjänster (alltid inom IT), bakgrundskontroller i vår rekryteringsprocess för att skapa en så kvalitetssäkrad process som möjligt.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2026.
Vi tillämpar offentlighetsprincipen i vår rekryteringsprocess. Det innebär att ansökningshandlingar som skickas in blir allmänna handlingar och kan begäras ut av allmänheten. Läs mer om Svenska kyrkans offentlighetsprincip här.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trossamfundet Svenska Kyrkan
(org.nr 252002-6135), https://www.svenskakyrkan.se/
Sysslomansgatan 4
)
751 70 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kyrkokansliet, Avdelningen för gemensamma funktioner Kontakt
Karin Daudistel karin.daudistel@svenskakyrkan.se 018-169500
